سوق دبي المالي تطلق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات

أطلقت سوق دبي المالي اليوم منصة لتداول "صناديق المؤشرات ETF" في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية.

وتتسم المنصة الجديدة بالتكامل من حيث امتلاكها لحزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية علاوة على توفير الأطر الداعمة لنشاط مختلف المتعاملين على صناديق المؤشرات خصوصا صناع السوق والمشاركين المعتمدين وموفري السيولة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعلنت شركة أفكار كابيتال المحدودة ـ وهي شركة مختصة في مجال إدارة الأصول ومقرها الرئيس في أبو ظبي ـ اليوم انضمام شركة "الرمز كابيتال" كرابع المشاركين المعتمدين بصندوق المؤشرات المتداولة "Afkar S&P UAE UCITS ETF" وهو أول صندوق متكافئ كليا في الشرق الأوسط يتيح إمكانية استبدال أوراقه المالية كافة ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل "UCITS".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف شركة "بلتون المالية" بأعمال موفر السيولة النقدية للصندوق في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محليا.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في أعقاب قيام سوق دبي المالي بترخيص شركة "الرمز كابيتال" كمشارك معتمد في السوق وترخيص شركة "بلتون" لتقديم خدمات توفير السيولة استنادا إلى القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرتها السوق في إطار جهودها لتعزيز نشاط منصته لتداول صناديق المؤشرات "ETF" التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي من حيث تكامل قواعدها التنظيمية وآليات عملها.

وكان صندوق المؤشرات المتداولة قد أدرج في سوق دبي المالي في يونيو من العام الماضي إذ يتميز الصندوق الجديد بالشفافية والمرونة وسهولة التداول كما أنه يخضع للوائح التنظيمية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يمنح المستثمرين فرصا واعدة للاستفادة من النمو السريع في أسواق الإمارات الثلاث وهي سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي.

ومن المقرر أن تثمر تنمية قائمة المشاركين المعتمدين إلى جانب تكليف صانع سوق أجنبي عن تسهيل عملية إنشاء واسترداد وحدات الصندوق والحفاظ على استقرار قيمته العادلة إلى جانب تعزيز قدرة شركة أفكار كابيتال على تلبية الطلب المتزايد على صناديق المؤشرات المتداولة خلال المرحلة المقبلة.