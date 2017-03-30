إندونيسيا تدرج إصدارين من الصكوك في "ناسداك دبي" بثلاثة مليارات دولار

أدرجت حكومة إندونيسيا إصدارين من الصكوك تبلغ قيمتهما الإجمالية ثلاثة مليارات دولار أميركي في بورصة "ناسداك دبي" اليوم، لترتفع بذلك القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي كافة إلى أكثر من / 50 / مليار دولار للمرة الأولى محققة رقما قياسيا عالميا يصل / 52.06 / مليار دولار.

وتشمل عمليات إدراج الصكوك الأخيرة لإندونيسيا إصدارين أولهما بقيمة ملياري دولار والثاني بمليار دولار إذ تعد إندونيسيا المصدر الأكبر في بورصة ناسداك دبي بقيمة إجمالية تبلغ/ 11.5 / مليار دولار تمثل عمليات إدراج لثمانية صكوك.

ووصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى / 72.9 / دولار أميركي عالميا في العام الماضي وفقا لمؤسسة "رام للتصنيف الائتماني" وتجاوزت القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي تريليوني دولار أميركي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال الدكتور روبرت باكباهان مدير عام إدارة المخاطر وتمويل الميزانية في وزارة المالية في إندونيسيا في تصريح صحفي له اليوم .. إن توجيه عمليات إدراج الصكوك إلى دبي يعكس التعاون المتزايد بين المتعاملين في مجال التمويل الإسلامي من مختلف أنحاء العالم حيث توفر إندونيسيا صناعة عالمية أكثر حيوية تلبي على نحو أفضل الاحتياجات التجارية والاجتماعية لكل شخص يسعى لتنمية وتطوير التمويل الإسلامي.

وأوضح حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي أن التوسع السريع لسوق الصكوك في دبي يستند إلى المساهمة الفكرية والمالية على حد سواء من مجموعة كبيرة من المصدرين والمستثمرين والمتعاملين من عشرات الدول وهناك رغبة مشتركة في العمل معا لتحقيق معايير جديدة من التميز والكفاءة حيث ستعمل دبي على تقوية دورها بصفتها الجهة الميسرة لهذه العملية.

ويشمل قائمة مصدري الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن قاموا بإدراج اصداراتهم في دبي جهات حكومية ومؤسسات خاصة نشطة في عدد من القطاعات منها العقارات والتعليم والسياحة والنقل والتمويل وتطوير البنية التحتية ويعد بنك دبي الإسلامي من مصدري دولة الإمارات صاحب عمليات إدراج الصكوك الأكبر إذ بلغت قيمتها الإجمالية / 4.25 / مليار دولار.

وتتوزع عمليات إدراج الصكوك في دبي وقيمتها / 52.06 / مليار دولار أميركي بين/ 49.3 / مليار دولار مدرجة في بورصة ناسداك دبي و/ 2.75 / مليار دولار مدرجة في سوق دبي المالي .

وكانت بورصة ناسداك دبي أعلنت خلال شهر يوليو عام 2015 أنها أصبحت أكبر بورصة للصكوك في العالم ولا تزال تحتفظ بهذه المكانة منذ ذلك الحين.

ويعزز النمو المتسارع لمكانة دبي كأكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال عام 2013 لجعل الإمارة العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.