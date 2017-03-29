البحرين توقع اتفاقية لوضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية

أعلن مجلس التنمية الإقتصادية بمملكة البحرين "وإتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية (Singapore" Fintech Consortium) المتخصص في تطوير حاضنات التكنولوجيا وشركة "تروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد(Trucial Investment Partners) " المتخصصة في إدارة الاستثمارات والتي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Fintech) في مملكة البحرين.

ويعد تطوير البيئة المساندة والإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية جزءً من شراكة وتعاون أكبر يهدف إلى تعزيز مكانة البحرين لتصبح مركزاً إقليمياً لقطاع التكنولوجيا المالية.

وتتضمن الاتفاقية كذلك توفير الدعم لتطوير البيئة التجارية والقانونية اللازمة لإطلاق وتعزيز وتحقيق الاستدامة في بيئة خدمات التكنولوجيا المالية بالمملكة، كما أنها ستمهد الطريق لزيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط عن طريق مملكة البحرين والشركات العاملة في منطقة الآسيان (ASEAN) عن طريق سنغافورة، وستسهل دخول شركات التكنولوجيا المالية السنغافورية للبحرين. وتشمل الاتفاقية بعض المبادرات تحت قيد الدراسة مثل تطوير مركز متخصص للتكنولوجيا المالية، ومنصة حاضنات ومسرعات أعمال، وبالإضافة إلى تخصيص رأس مال استثماري للتكنولوجيا المالية.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تعتبر سنغافورة نموذج يحتذى به لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، ونحن نتطلع للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية لخدمة جميع أسواق المنطقة".

وأضاف الرميحي قائلاً: "توفر التكنولوجيا المالية فرصا عديدة في المنطقة وللبحرين بالأخص، ومع ذلك، فإننا نعلم أنه للاستفادة من هذه الفرص، فإنه من الضروري تطوير البيئة المساندة لهذا القطاع وهو ما تهدف اليه هذه الشراكة".

ومن جانبه قال جيربين فيسر، مؤسس مشارك في اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية: "ستساهم هذه الاتفاقية بأدوار متعددة في تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والعمل على تطوير البحرين كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا المالية في الخليج".

وأضاف فيسر: "سيشمل دورنا المساعدة في تنفيذ مجموعة من المبادرات الشاملة المتعلقة بالتنظيم والعمل المشترك وتأسيس الحضانة ورأس المال الاستثماري، ونعتقد أن التعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص سيساهم في التأكيد على دور البحرين كمركز للخدمات المالية".





