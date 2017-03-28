ارتفاع معظم أسواق الخليج وإعمار مولز يقفز بعد خسارة صفقة سوق.كوم

(رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء لكن في أحجام تداول منخفضة بوجه عام في حين قفز سهم إعمار مولز في دبي بعد أن خسرت الشركة على ما يبدو السباق مع أمازون.كوم للاستحواذ على شركة التجزئة عبر الانترنت العاملة بالشرق الأوسط سوق.كوم.

زاد سهم إعمار مولز 3.6 بالمئة متفوقا على مؤشر دبي الذي فقد 0.2 بالمئة.

كانت أسهم الشركة انخفضت 2.8 بالمئة في اليومين السابقين بفعل أنباء تقديمها عرضا قيمته 800 مليون دولار للاستحواذ على شركة التجارة الإلكترونية سوق.كوم وهو ما كان سيدخل بها في حرب عروض مع أمازون.كوم. وكانت الشركة الأمريكية اتفقت من حيث المبدأ على شراء سوق.

وذكر بنك الاستثمار إكزوتيكس في تقرير بواعث قلق محتملة لحملة أسهم الأقلية بشأن عرض إعمار مولز من بينها ما إذا كانت هناك وفورات ممكنة لقطاع التجزئة عبر الانترنت مع إدارة مراكز التسوق وما إذا كان شراء سوق.كوم هو الاستخدام الأمثل لرأس المال.

واليوم قالت أمازون وسوق في بيان مشترك إن الشركة الأمريكية اتفقت على شراء نظيرتها العربية مما ينهي معركة عروض الاستحواذ على ما يبدو.

وتراجع سبعة من الأسهم الأكثر تداولا في دبي واستقر اثنان دون تغير وكان إعمار مولز هو الرابح الوحيد في تلك الفئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة وزاد مؤشر قطر 0.3 بالمئة مدعوما بسهم فودافون قطر الذي تقدم 4.4 بالمئة وكان الأكثر تداولا.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة. وشهد سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات نشاطا كثيفا غير معتاد وكان الأنشط في البورصة وصعد 4.1 بالمئة.

وفقد سهم بنك الرياض 1.9 بالمئة والشركة السعودية للنقل الجماعي ثلاثة بالمئة مع بدء تداولهما دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفي الكويت هوى سهم شركة الكويت للتأمين 3.6 بالمئة مع بدء تداوله دون التوزيعات لكن مؤشر السوق زاد 0.3 بالمئة.