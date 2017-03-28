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"مواصفات" الإمارات تمنح العلامة الوطنية للحلال لماكدونالدز

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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"مواصفات" الإمارات تمنح العلامة الوطنية للحلال لماكدونالدز

منح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" العلامة الوطنية للحلال لماكدونالدز الإمارات تقديرا لالتزامها بأعلى معايير الجودة وإلتزامها بتطبيق متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وتكريما لالتزام الشركة المستمر بتقديم الطعام الحلال لعملائها.

 

وتعاونت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن كثب مع جميع المعنيين والشركاء لتحديد متطلبات وإجراءات الحصول على العلامة الوطنية للحلال لشركات الأغذية في إطار الخطة الواسعة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم وترخيص قطاع المنتجات الحلال.

 

 

وتم اليوم تكريم شركة ماكدونالدز الإمارات خلال حفل منح علامات الحلال باعتبارها أول شركة مطاعم خدمة سريعة في المنطقة تنال هذه العلامة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وقال سعادة عبدالله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس انه يجب على جميع المنتجات والخدمات الحلال في دولة الإمارات الحصول على العلامة الوطنية للحلال لإثبات توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية لافتا الى ان برنامج دولة الإمارات للمنتجات الحلال هو الأول من نوعه على المستوى العالمي.

 

مشيرا الى أن منح ماكدونالدز الإمارات علامة الحلال المعتمدة جاء لقاء التزامها التام بالمعايير الصارمة التي حددتها الهيئة.

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