33.8 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 71 شركة مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحتها مجالس إدارات 71 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي صادقت عليها فعلا بعض الجمعيات العمومية للشركات إلى 33.83 مليار درهم عن أرباح العام 2016.

وقال وسطاء في السوق إن العائد الذي جرى توزيعه من الشركات الوطنية يعد مجزيا للغاية بالإضافة الى كونه الأعلى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط مؤكدين أن ارتفاع نسبة العائد على الإستثمار أسهم في الأسابيع الأخيرة بضخ سيولة مؤسسية محلية وأجنبية هدفها الإستثمار وليس المضاربة وذلك رغم استمرار تقلب الأسعار.

ووفق الأرقام الرسمية فقد وصل متوسط العائد الإستثماري السنوي على اجمالي توزيعات الشركات عن العام 2016 إلى نحو 4.94% وفقا لرصد لوكالة أنباء الإمارات علما بأن العائد في أسهم شركات القطاع الصناعي كان الأكبر وبنسبة 7.14% .

وأظهر التحليل أن توزيعات 4 قطاعات- شملت البنوك والإتصالات والعقار والإستثمار- إستحوذت على 92.6 % من إجمالي التوزيعات التي أعلنت عنها 71 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين حتى تاريخ 28 مارس الجاري.

وجاء قطاع البنوك بالمركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين حيث وزع 13 بنكا وطنيا نحو 16.84 مليار درهم خلال العام 2016 أي ما نسبته 49.7 % من إجمالي التوزيعات المعلن عنها.

وبلغت قيمة توزيعات قطاع الإتصالات الذي حل بالمركز الثاني نحو 8.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 25% من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات ال 71 التي شملها التحليل.. وجاء قطاع العقار بالمرتبة الثالثة بتوزيعات نقدية قيمتها 3.53 مليار درهم وبنسبة 10.4% .

ووصلت قيمة توزيعات قطاع الضيافة والترفيه نحو 1.4 مليار درهم في حين بلغت في قطاع الإستثمار والتمويل 1.05 مليار درهم ونحو637 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيك و 563 مليون درهم لقطاع التأمين و525 مليون درهم لقطاع الصناعة وتوزع المبلغ المتبقي على القطاعات الآخرى.

وتصدر قطاع التامين قائمة القطاعات من حيث عدد الشركات التي وزعت أرباحا على المساهمين وبواقع 18 شركة فيما وصل عدد البنوك 13 بنكا و10 شركات في قطاع الصناعة و5 قطاعات في قطاع الإستثمار والتمويل و4 شركات في قطاع العقار و3 شركات في قطاع والنقل.