دو توزع أرباحا نقدية بقيمة 0.21 درهماً للسهم الواحد

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في برج السلام، مدينة دبي للإعلام، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح بقيمة 0.21 درهماً عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، ما يرفع العائد السنوي الإجمالي للعام 2016 على كل سهم إلى 0.34 درهماً للسهم الواحد، تم توزيع 0.13 درهم منها أرباحاً نصفَ سنوية للسهم الواحد في شهر أكتوبر الماضي.

واستعرض أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة دو، تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة وأدائها المالي خلال العام 2016. وأظهرت النتائج المالية نمو إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 12% ليصل إلى 8.65 مليون مشترك مع نهاية العام 2016 مقارنة مع 7.72 مليون مشترك في العام 2015، كما نمت عائدات الهاتف الثابت بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.67 مليار درهم، فضلاً عن نمو إجمالي الإيرادات إلى 12.73 مليار درهم.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017. و قال بن بيات : "بفضل أدائنا المالي، يسرني الإعلان عن توزيع أرباح نهاية العام بقيمة 0.21 درهماً للسهم الواحد، ما يرفع العائد السنوي الإجمالي للعام 2016 إلى 0.34 درهماً للسهم الواحد."

"لا نزال ملتزمين بتعزيز إسهاماتنا لتحسين حياة مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها من خلال تطوير نظام بيئي رقمي متكامل. خلال العام 2016، واصلنا تحقيق المزيد من التقدم وحرصنا على دمج المبادرات الذكية في جميع مقومات أعمالنا، وذلك تماشياً مع طموحات مبادرة الإمارات الحكومة الذكية ورؤية 2021. نحن فخورون ومتحمسون بأن نكون جزءاً من هذه الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم التطور في بلادنا وتضمن حياة أفضل للأجيال القادمة في الإمارات".

يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة بتاريخ 6 أبريل 2017 الحصول على الأرباح النقدية. وعلى المساهمين المبادرة إلى تحديث بياناتهم المدرجة في بيانات سوق دبي المالي لضمان استلام توزيعات الأرباح بشكل مناسب.