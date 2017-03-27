خسائر عربية اقتداء بالأسواق العالمية وإعمار مولز يهبط بعد عرض سوق.كوم

(رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط اليوم الاثنين مقتفية أثر الخسائر العالمية وتضررت البورصة المصرية على وجه الخصوص.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة وسط أقل أحجام تداول بالسوق منذ سبتمبر أيلول. وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 115 إلى 31 سهما. وهبطت معظم أسهم شركات البتروكيماويات حيث خسر سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 0.7 بالمئة.

وانخفض سهم المراعي أكبر شركة لإنتاج الألبان 0.7 بالمئة بينما هبط سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك اثنين بالمئة مع بدء تداول السهمين دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفي دبي نزل سهم إعمار مولز اثنين بالمئة إلى 2.49 درهم مسجلا أدنى مستوياته في 13 شهرا بعدما أكدت الشركة تقديمها عرضا بقيمة 800 مليون دولار للاستحواذ على سوق.كوم للتجارة الإلكترونية.

وكان السهم انخفض 0.8 بالمئة أمس الأحد عقب تقرير إعلامي محلي عن العرض الذي قد يدفع إعمار مولز إلى خوض منافسة مع أمازون.كوم الأمريكية التي قالت مصادر الأسبوع الماضي إنها اتفقت من حيث المبدأ على شراء سوق.كوم.

وأغلق 20 سهما آخر في دبي على انخفاض مما دفع مؤشر دبي للتراجع 0.4 بالمئة. وهبط سهم أرابتك للبناء 1.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة اليوم.

وتعافت بورصة أبوظبي من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق لتغلق مستقرة. وهوى سهم رأس الخيمة العقارية 0.9 بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح وقال متعامل في دبي إن كثيرا من المستثمرين الأفراد باعوا السهم بعد الحصول على التوزيعات وإنه لم يلق دعما يذكر من المؤسسات.

وساعد سهم الدار العقارية وهي من الشركات الكبرى على تخفيف حدة الخسائر بارتفاعه 0.8 بالمئة.

وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة 0.2 بالمئة مع إغلاق ما يزيد قليلا على أربعة أخماس الأسهم المتداولة على ارتفاع. وصعد سهم فودافون قطر 2.1 بالمئة.

وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 1.1 بالمئة مع زيادة طلبات البيع في الساعة الأخيرة. ونزل سهم بايونيرز 2.6 بالمئة بعدما قرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح نقدية عن 2016. وقالت شركة الاستثمار يوم الأحد إنها سجلت نموا نسبته 35 بالمئة في صافي ربح العام بأكمله.

وقفز سهم العربية لحليج الأقطان 4.1 بالمئة في تداولات كثيفة على غير المعتاد بعدما نقل موقع البورصة نيوز الإخباري المحلي عن رئيس اتحاد مصدري الأقطان في مصر قوله إن صادرات البلاد من القطن ارتفعت 20 بالمئة على نحو غير متوقع في الفترة بين منتصف أكتوبر تشرين الأول ومنتصف مارس آذار بفضل ارتفاع الطلب وزيادة أسعار القطن.