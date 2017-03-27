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أسواق

"ضمان للأوراق المالية" عضوا في سوق الأسهم ببورصة ناسداك دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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"ضمان للأوراق المالية" عضوا في سوق الأسهم ببورصة ناسداك دبي

حصلت ضمان للأوراق المالية ـ إحدى شركات الوساطة العاملة في دولة الإمارات ـ اليوم على عضوية سوق الأسهم في بورصة ناسداك دبي بغية تزويد عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها بفرص للاستثمار في أسهم الشركات المحلية والعالمية المدرجة في البورصة.

 

وتتبع "ضمان للأوراق المالية" ـ التي تأسست في عام /1998/ ـ شركة ضمان للاستثمار إذ اضطلعت بدور مهم في تطوير أسواق الأسهم بدولة الإمارات ونفذت معاملات قيمتها /57/ مليار درهم على مدى السنوات الخمسة الماضية حيث يمكنها أن توفر "تسهيلات الرافعة المالية" و"تسهيلات الهامش".

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال شهاب قرقاش رئيس مجلس إدارة ضمان للاستثمار في تصريح صحافي له اليوم إن "ضمان للأوراق المالية" توفر لعملائها فرصا استثمارية رائعة في الشركات المدرجة في سوق ناسداك دبي كما سنعمل على تعميق علاقتها بالبورصة الآخذة في النمو لتصبح مركزا عالميا في المنطقة لإدراج أسهم الشركات عالية الجودة وتطوير فئات جديدة من الأصول.

 

 

وانضمت شركة ضمان للأوراق المالية لناسداك دبي بوصفها عضو مقاصة فردي بوسعه إجراء عمليات المقاصة لتداولاته وتداولات عملائه مضيفة بذلك لقائمة خدماتها وهي التداول في الأسواق الإماراتية وعمليات التداول الموافقة للشريعة والتداول بالهامش والتداول عبر الإنترنت.

 

 

وأوضح حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي أن خبرة ضمان للأوراق المالية ومعرفتها المشهودة في أسواق المال الإقليمية تعد إضافة مهمة لسوق ناسداك دبي في ظل استعدادها لتحقيق مزيد من النمو.

 

 

وأضاف إن البورصة تتطلع لعمل إضافة جوهرية إلى مجموعتها من الأسهم بما في ذلك إدراج مزيد من الإصدارات العامة الأولية مما يمكن الشركات في المنطقة وخارجها من جمع رأس المال والاستفادة من تداول أسهمها من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين.

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