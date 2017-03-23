تعافي معظم بورصات الخليج وانتعاش سوق مصر بدعم من مشتريات الأجانب

(رويترز) - سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مكاسب طفيفة اليوم الخميس لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع لكن أحجام التداول ظلت منخفضة للغاية في حين انتعشت البورصة المصرية مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم فيها.

وزاد مؤشر البورصة السعودية 0.7 بالمئة مع تعويض قطاع البتروكيماويات بعض الخسائر الثقيلة التي مني بها في الجلسة السابقة بعدما تعافى خام القياس العالمي مزيج برنت من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله أمس الأربعاء. وصعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.

وارتفع قطاع التأمين أيضا بعدما شهد تقلبات شديدة في الأيام الأخيرة مع صعود جميع الأسهم المدرجة عليه وعددها 35 سهما ماعدا أربعة. وقفز سهم بروج للتأمين التعاوني 9.3 بالمئة وكان الأفضل أداء في البورصة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 بالمئة مع ارتفاع حجم التداول إلى نحو مثلي مستواه في الجلسة السابقة في ظل اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب إلى شراء الأسهم وفقا لما أظهرته بيانات البورصة.

وتصدر سهما القلعة والمجموعة المالية هيرميس قائمة الرابحين على المؤشر إذ قفزا 6.8 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم دريك آند سكل للبناء في دبي 2.2 بالمئة بعدما باعت الشركة حصتها في مشروع ون بالم بالإمارة إلى أمنيات العقارية شريكتها في المشروع. ولم يتم الكشف عن قيمة الحصة المباعة.

وقالت دريك آند سكل إن الصفقة تشكل عنصرا مهما في خطتها لتحسين أوضاعها وإعادة هيكلة رأسمالها والتي بدأتها في الربع الأخير من 2016.

وهبط سهم إعمار العقارية ذو الثقل 1.1 بالمئة ليضغط على مؤشر سوق دبي الذي تراجع 0.4 بالمئة.

وجرى تداول سهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت عند 1.17 دولار في أول أيام تداوله ببورصة ناسداك دبي ارتفعا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 1.11 دولار وسط حجم تداول هزيل. وهذا هو ثاني صندوق للاستثمار العقاري يدرج في دبي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة لكنه شهد أدنى مستوى لأحجام التداول اليومية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول. وارتفع سهم دانة غاز 2.3 بالمئة.

وفي قطر تقدم المؤشر 0.5 بالمئة مع ارتفاع 70 بالمئة من الأسهم المتداولة عليه. وكان مصرف الريان هو الأفضل أداء بصعوده 2.8 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.3 بالمئة بعدما قفز اثنين بالمئة أمس الأربعاء وظلت أحجام التداول مرتفعة جدا. وصعد سهم أجيليتي أكبر شركة للخدمات اللوجستية في الخليج 3.2 بالمئة.