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أرامكو السعودية تعين سامبا كابيتال مستشارا للطرح المحلي

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
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أرامكو السعودية تعين سامبا كابيتال مستشارا للطرح المحلي

(رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الخميس أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اختارت سامبا كابتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها بالرياض.

 

وتنافس ما لا يقل عن ستة بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض.

 

 

تهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في البورصة المحلية وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.

 

 

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز أنه تم تكليف جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي بالعمل في الإدراج العالمي لأرامكو السعودية.

 

 

وأحجمت أرامكو عن التعليق. ولم ترد على الفور مجموعة سامبا المالية الشركة الأم لسامبا كابيتال على طلب للتعقيب.

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