بدء تداول أسهم شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" عقب الطرح العام الأولي

بدأ اليوم تداول أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي عقب الطرح العام الأولي بقيمة 105 مليون دولار أمريكي، البورصة الدولية في المنطقة.

وشركة الإمارات دبي الوطني ريت (ENBD REIT) هي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وقال السيد عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي: بصفتنا البورصة الرائدة في مجال إدراج صناديق ائتمان الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة، يسرنا أن نرحب بشركة الإمارات دبي الوطني ريت. ويعكس هذا الإدراج قدرة بورصة ناسداك دبي على تزويد جهات الإصدار بمنصة فعالة لجمع رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين والإقليميين، علاوة على ما توفره لهم ناسداك دبي من حضور عالمي، وقواعد تنظيمية رفيعة المستوى."

من جانبه، قال السيد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي،: يظهر الإدراج الناجح لأسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت العلاقات الوثيقة بين قطاع العقارات الإماراتي والبنية التحتية لأسواق رأس المال الخاصة بها. ونتطلع إلى تحسين عمليات الإدراج من جهات الإصدار الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء في مجموعة من القطاعات التي تسعى إلى الإدراج في البورصة الدولية القائمة في المركز التجاري والمالي بالمنطقة."

وتستثمر شركة الإمارات دبي الوطني ريت في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويتم تداول أوراقها المالية في بورصة ناسداك دبي مثل الأسهم تمامًا.

وتعد صناديق ائتمان الاستثمار العقاري نوعًا من أنواع صناديق الاستثمار، حيث يتلقى المستثمرون دخلاً من العقارات الاستثمارية للصندوق من خلال توزيعات الأرباح.