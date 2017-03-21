"الإمارات دبي الوطني ريت" تحدد سعر عرض أسهمها بـ1.11 دولار أميركي لكل سهم

حددت شركة الإمارات دبي الوطني ريت "سي إي آي سي المحدودة" سعر العرض لطرح أسهمها العادية بقيمة / 1.11 / دولار أميركي للسهم الواحد.

ويأتي "سعر العرض" هذا استجابة للطلب القوي من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاكتتاب في أسهم الشركة الذي تجاوز الحد المطلوب للاكتتاب بعد أن فاقت استجابة المستثمرين الإقليميين المستوى المتوقع مما أدى إلى اقتراب سعر السهم من متوسط السعر بخصم ما يقارب 7.5 في المائة من صافي قيمة الأصول.

وتعد "الإمارات دبي الوطني ريت" صندوق عهدة ائتمان للاستثمار العقاري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعلنت شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" ــ في بيان صحفي أصدرته اليوم ــ أنها تعتزم إدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وللتداول في بورصة ناسداك دبي في 23 من الشهر الحالي.

وقالت إنها ستصدر/ 94 / مليونا و/ 594 / ألفا و/ 595 / سهما جديدا للمستثمرين من الشركات بسعر العرض الذي يمثل حوالي/ 37.2 / في المائة من رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة أنه بناء على سعر العرض سوف تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت عند الإدراج حوالي / 282.4 / مليون دولار أميركي.

وتوقعت أن يصل صافي العوائد من العرض إلى حوالي / 100.7 / مليون دولار أميركي بعد خصم العمولات والرسوم والمصاريف الأخرى المستحقة على الشركة أو بالنيابة عنها فيما يتعلق بالعرض.

ويعتزم مدير الصندوق استخدام صافي العوائد التي تم جمعها لتمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل وإدخال تحسينات على العقارات الحالية في إطار استراتيجيتها الفعالة لإدارة الأصول.

وتتولى كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة "الإمارات كابيتال" والمجموعة المالية "هيرميس ـ الإمارات العربية المتحدة المحدودة" دور المنسقين العالميين المشتركين لطلبات الاكتتاب ولتسجيل طلبات الاكتتاب المتعلقة بالعرض في حين تعد شركة "الإمارات كابيتال" مستشار الإدراج لشركة الإمارات دبي الوطني ريت فيما تعد شركة "شعاع كابيتال" المدير المشارك لهذا العرض.

وأكد طارق بن هندي عضو مجلس الإدارة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت ــ في تصريح صحفي له اليوم ــ أن عرض أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت للتداول في بورصة ناسداك دبي يوفر للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في إحدى الشركات الهامة في مجال الاستثمار العقاري في الدولة والتي تتمتع بمحفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول المدرة للدخل المنتشرة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء دبي لا سيما إن شركة الإمارات دبي الوطني ريت أظهرت سجلها الحافل بالأداء القوي والثبات في توزيع الأرباح والزيادة المطردة في صافي قيمة الأصول لكل سهم.

وبين أنتوني تايلور مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول أن الهدف الاستثماري الأساس هو توليد عوائد جذابة وزيادة رأس المال من خلال الأصول العقارية " ولذلك فإننا نستهدف الفرص التي توفر صافي عوائد تنسجم مع قيم العوائد التي حققناها في السابق أو تتجاوزها ".

وبلغت قيمة العقارات الاستثمارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت نحو/ 314 / مليون دولار أميركي في / 30 / من شهر سبتمبر من العام الماضي فيما وصلت قيمة الأصول الإجمالية حوالي/ 426.2 / مليون دولار.

كما بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات ريت ـ بعد التسوية ـ نحو/ 191.8 / مليون دولار في نهاية العام الماضي.