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تسهيلات "الهامش" تقفز إلى 31 مليار درهم في سوقي دبي وأبوظبي خلال شهرين

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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تسهيلات "الهامش" تقفز إلى 31 مليار درهم في سوقي دبي وأبوظبي خلال شهرين

بلغت قيمة التداول بالهامش"التسهيلات المالية" في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 31 مليار درهم بيعا وشراء خلال أول شهرين من العام 2017 وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تقديم الخدمة في العام 2008.

 

وأظهر تحليل لوكالة أنباء الإمارات أن تسهيلات الهامش في شهري يناير وفبراير الماضيين شكلت 37.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة المرخصة للعملاء طيلة العام 2016 والتي وصلت قيمتها نحو 83 مليار درهم.

 

 

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 30 % من المتداولين في أسواق المال الإماراتية باتوا يعتمدون على تسهيلات التداول بالهامش التي تقدمها شركات الوساطة لممارسة لتنفيذ صفقاتهم خاصة على المستوى القصير الذي يستهدف المضاربة.

 

 

وقال وائل أبو محيسن الخبير المالي إن النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في الأسواق المالية الإماراتية يتم تمويلها من خلال تسهيلات الهامش الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي شهدته الخدمة خلال الشهور الماضية في حال مقارنتها بالمرحلة السابقة .

 

 

وأكد أبو محيسن أن عددا كبيرا من المستثمرين أصبحوا يرون في الخدمة مصدرا لتمويل تداولاتهم في الأسواق المالية بكلفة زهيدة وذلك بدلا من اللجوء الى الإقتراض من مصادر أخرى بكلفة عالية.

 

 

ووفقا للاحصائيات الرسمية فإن التسهيلات المالية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين شكلت نحو 30% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين في ذات الفترة والتي بلغت 103 مليارات درهم بيعا وشراء .

 

 

كانت هيئة الاوراق المالية والسلع قد أصدرت نظاما خاصة بالتداول بالهامش في العام 2008 إلا أن الإقبال على الخدمة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى العام 2013 حيث بدأت تشهد نشاطا ما لبث أن ارتفعت وتيرته بعد ذلك على نحو لافت للنظر.

 

 

وبموجب التداول بالهامش يسمح لشركات الوساطة العاملة في السوقين بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق أو أي ضمانات أخرى وفقا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص في التداول بالهامش.

 

 

وحسب احصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تزامن النشاط على التداول بالهامش مع ارتفاع عدد شركات الوساطة التي تقدم الخدمة والتي بلغ عددها مع نهاية العام 2016 نحو 31 شركة من اجمالي 47 شركة عاملة في الأسواق.

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