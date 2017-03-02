Arabian business
أسواق

"رسملة" الأسهم الإماراتية تقفز الى 842 مليار درهم الأعلى منذ 15 عاما

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"رسملة" الأسهم الإماراتية تقفز الى 842 مليار درهم الأعلى منذ 15 عاما

قفزت رسملة أسواق المال الاماراتية الى 842 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي في أعلى مستوى قياسي تصله منذ تأسيسها عام 2001 بحسب رصد لوكالة أنباء الامارات.

 

وتشكل القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين نحو 47% من الناتج المحلي للدولة الذي بلغ 1.8 تريليون درهم خلال عام 2016 وفقا لتوقعات اولوية لوزارة الاقتصاد.

 

 

وجاء التحسن في رسملة الاسواق المالية الإماراتية بدعم من المكاسب التي حققتها خلال العام 2016 بالاضافة الى الزيادة الكبيرة التي حققتها شريحة من الاسهم في قيمتها السوقية مع بداية العام 2017 .

 

 

وتصدرت شركة اتصالات قائمة أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية التي ارتفعت من140 مليار درهم خلال العام 2015 الى 153 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي تلاها مصرف الامارات الإسلامي الذي قفزت قيمته السوقية الى اكثر من 62 مليار درهم ثم شركة اعمار 54 مليار درهم.

 

 

وعلى المستوى القطاعي تصدر قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث الرسملة السوقية والتي تصل الى 394.5 مليار درهم وبنسبة 22% تقريبا من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات تلاه رسملة قطاع الاتصالات 216 مليار درهم ثم قطاع العقار التي وصلت 142.6 مليار درهم.

 

 

ويؤكد خبراء ماليون الأهمية الكبيرة للعلاقة بين متغيرات الإقتصاد الكلي وأداء سوق الأسهم والسياسة النقدية مثل سعر الفائدة و التضخم و المعروض النقدي، و متغيرات التعامل الخارجي مثل سعر الصرف.

 

 

ويعد الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً خلال سنة معينة لذا فإنه يعتبر من أهم مقاييس النشاط والنمو الاقتصادي الحقيقي وتستمد العلاقة النظرية بين الناتج المحلي الإجمالي و سوق الأسهم ُ من نظرية ترى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتوزيعات المتوقعة للشركات.

 

 

وتساهم التغيرات في أسعار الأسهم بتغيرات في ثروة المستثمرين الأمر الذي يؤثر على الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

سهم "موانئ دبي" يسجل قفزة قياسية في قيمة تداوله ببورصة "ناسداك دبي" اليوم

42 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال فبراير

بورصة دبي وناسداك توقعان اتفاقا للتعاون في مجال تقنيات الأسواق المالية

أسواق المال الإماراتية: معدل التداول اليومي يقفز الى 1.6 مليار درهم منذ بداية 2017

تعليقات

المزيد في أسواق

سهم "موانئ دبي" يسجل قفزة قياسية في قيمة تداوله ببورصة "ناسداك دبي" اليوم

170 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 2016

" أبوظبي للأوراق المالية " يحدد 16 آلية لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين

تباين البورصات العربية في تعاملات محدودة وقطر تنتعش

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ارتفاع قيمة الاستثمارات الباكستانية في إمارة دبي إلى 4.4 مليار درهم

تحت المجهر: مهرجان طيران الإمارات للآداب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »