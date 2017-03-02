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سهم "موانئ دبي" يسجل قفزة قياسية في قيمة تداوله ببورصة "ناسداك دبي" اليوم

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
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سهم "موانئ دبي" يسجل قفزة قياسية في قيمة تداوله ببورصة "ناسداك دبي" اليوم

سجلت "ناسداك دبي" قفزة قياسية في قيمة تداولاتها في جلسة اليوم وصلت إلى /26/ مليونا و/84/ ألف دولار أمريكي استحوذت فيها شركة "موانئ دبي العالمية" على الجزء الأعم من قيمة تداولات البورصة العالمية.

 

فقد ارتفع مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" لبورصة ناسداك دبي بنسبة /0.25/ في المائة متقدما /8.6/ نقطة ليغلق على /3386.7/ نقطة في ختام تداولات اليوم حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و/223/ ألف سهم.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان سهم شركة "موانئ دبي العالمية" أكثر نشاطا من حيث قيمة التداول ـ من بين تسع شركات مسجلة في البورصة ـ إذ بلغت نحو /26/ مليونا و/63/ ألف دولار بتداول نحو مليون و/217/ ألف سهم محافظا على سعر إغلاقه السابق عند /21.40/ دولار تلاه سهم شركة "أوراسكوم للإنشاءات المحدودة" بقيمة /19/ ألف دولار بتداول /3546/ سهما بسعر إغلاق /5.25/ دولار بانخفاض نسبته /0.9/ في المائة مقارنة بسعره السابق.

 

 

ويتعقب مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" أداء /20/ سهما لأكبر الشركات المدرجة في "سوق دبي المالي" و"سوق أبو ظبي للأوراق المالية" و"ناسداك دبي" وتم تصميمه ليكون آلية للتحوط والاستثمار بالنسبة للمستثمرين من منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم.

 

 

وتعد ناسداك دبي ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا لها ـ بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا وتستقبل المصدرين سواء من المنطقة أم من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

 

وتدرج البورصة حاليا الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك /السندات الإسلامية/ والسندات التقليدية.

 

 

كانت ناسداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والتسوية والمقاصة وحفظ الأوراق المالية إلى سوق دبي المالي بتاريخ /11/ يوليو من عام /2010/ في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تداول الأسهم المدرجة لديها من قبل المستثمرين الأفراد وجمعهم في مجموعة واحدة مع سيولة المؤسسات الاستثمارية.

 

 

ويعد تعهيد تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى منصة سوق دبي المالي أحد المحطات الرئيسة على طريق إنجاز التكامل بين البورصتين .

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