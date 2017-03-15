"الإمارات المركزي" يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

(رويترز) - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الخميس عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وقال البنك إن أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها سترتفع كما سيزيد سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع إلى 1.25 بالمئة.
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