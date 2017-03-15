Arabian business
أسواق

"الإمارات المركزي" يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"الإمارات المركزي" يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس

(رويترز) - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الخميس عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

 

وقال البنك إن أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها سترتفع كما سيزيد سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع إلى 1.25 بالمئة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

1.06 مليار درهم ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الذهب

مصرف الإمارات المركزي يحظر تخزين البيانات المصرفية خارج الدولة

المركزي الإماراتي: 111.3 مليار درهم رصيد البنوك المحلية من شهادات الإيداع

المركزي الإماراتي: النقد المتداول لدى الجمهور يرتفع 1.9 مليار درهم

تعليقات

المزيد في أسواق

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 1.2 مليار درهم خلال 2016﻿

تباين بورصات الخليج وارتفاع السعودية بدعم أسهم البنوك

المخاطر الجيوسياسية وتذبذب الأسعار مخاطر رئيسية للمؤسسات الاستثمارية بالإمارات

تباين أسواق الخليج وشعاع يهبط بدبي وإصدار سندات يرفع الكويت

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

حلول سحابية جديدة من "أڤايا" ﻿لتلبية الطلب المتنامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

إل جي: الاتجاهات الستة المؤثرة في مشهد الهاتف النقال﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »