سيكو الإمارات تحصل على عضوية سوق الأسهم في ناسداك دبي

حصلت شركة الأوراق المالية والاستثمار /سيكو الإمارات/ على عضوية سوق ناسداك دبي لتداول الأسهم بغية توفير فرص استثمارية جديدة لعملائها في البورصة المالية العالمية الآخذة في النمو على نحو متسارع.

وتقدم سيكو الإمارات خدماتها بشكل رئيسي لقاعدة عملاء من المؤسسات وكبار المستثمرين وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الأوراق المالية والاستثمار /سيكو/ ومقرها البحرين حيث تقدم مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية الأستثمارية.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، يجلب حصول سيكو الإمارات على عضوية ناسداك دبي معرفة وخبرات كبيرة بالأسواق المالية إلى البورصة لاسيما في ظل امتلاك الشركة لفريق عمل متميز وكونها جزءا من بنك سيكو الذي يقدم خدماته المصرفية للشركات.

وأضاف : تأتي تلك الخطوة المهمة فيما تستعد ناسداك دبي لاستقبال المزيد من الإدراجات بما في ذلك الإصدارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتوسع في إضافة فئات أصول جديدة وعلاوة على ذلك يعكس انضمام سيكو الإمارات إلى ناسداك دبي صلاتنا القوية بمجتمع شركات الوساطة في دول مجلس التعاون الخليجي وقوة جذب سوقنا العالمية لمجموعة واسعة من المستثمرين في الإمارات والبحرين وغيرها من الدول.

واشار إلى أنه بإنضمام /سيكو الإمارات/ زاد عدد شركات الوساطة الأعضاء في البورصة إلى 36 شركة بما في ذلك أبرز شركات الوساطة في الإمارات فضلا عن أبرز المصارف الاستثمارية العالمية.

ومن جانبها قالت نجلاء الشيراوي رئيس مجلس إدارة سيكو الإمارات: توفر مجموعة أسهم ناسداك دبي الآخذة في النمو فرصا استثمارية جذابة جديدة لعملائنا من خلال مجموعة من الشركات الإماراتية والأجنبية ذات الحضور العالمي والتي تنتمي إلى قطاعات متعددة منها العقارات والإنشاءات واللوجستيات والتمويل و بأزدياد الفرص المتاحة في البورصة العالمية نحن نتطلع الى تعزيز مركزنا في البورصة و علاقتنا مع المتعاملين فيها و ذلك ضمن اطار استراتيجيتنا للنمو بأعمالنا.