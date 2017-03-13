سهما "شعاع وجي.اف.اتش" يقفزان بفعل آمال الاندماج والسعودية تتراجع

(رويترز) - شهد سهما شعاع كابيتال ومجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية قيم تداول كثيفة في دبي اليوم الإثنين بفعل تكهنات عن اندماج محتمل بينهما بينما ضغطت أسهم البنوك وشركات التأمين على البورصة السعودية ودفعتها للهبوط.

وارتفع سهم شعاع كابيتال 3.2 بالمئة إلى 1.93 درهم مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في سبع سنوات ولتبلغ مكاسبه 18.4 بالمئة منذ أمس الأحد. وصعد سهم جي.اف.إتش المدرج في دبي سبعة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما قفز سهمها الأقل سيولةالمدرج في البحرين 9.7 بالمئة.

وأعلنت شعاع يوم الأحد أنها اتفقت على الاستحواذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية اللتين تسيطر عليهما مجموعة أبوظبي المالية التي اشترت في نوفمبر تشرين الثاني 48.36 بالمئة في شعاع.

وفي ديسمبر كانون الأول اشترت شعاع 14.01 بالمئة في المصرف الخليجي التجاري البحريني الذي تملك جي.اف.اتش 47 بالمئة فيه. وفي الوقت نفسه تملك المتكاملة كابيتال 11.74 بالمئة في جي.اف.اتش بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وخلص كثير من المستثمرين إلى أن جي.اف.اتش وشعاع كابيتال ربما تستعدان للاندماج وبصفة خاصة منذ قالتا إنهما تخططان للتوسع في المنطقة من خلال استحواذات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة مع تجاوز الرابحين للخاسرين بواقع 16 إلى 14.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.7 بالمئة بعدما صعد لوقت قصير أثناء الجلسة. واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية 3.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التأمين خلال معظم جلسة التداول قبل أن تهبط بشكل حاد. وانخفض سهم أمانة للتأمين التعاوني اثنين بالمئة بعدما صعد نحو ثمانية بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وقالت الشركة اليوم إن خسائرها المتراكمة انخفضت لما دون 50 بالمئة من رأس المال.

لكن سهم الحمادي للتنمية والاستثمار قفز 3.6 بالمئة رغم قول شركة إدارة المستشفيات وتوريد الأجهزة الطبية إنها تخطط لعدم دفع توزيعات أرباح نقدية لعام 2016 حيث تعتزم استخدام تلك الأموال في توسعة أنشطتها.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.2 بالمئة. وانخفض سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) أربعة بالمئة بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح بينما هبط سهم بنك قطر الوطني وهو أكبر سهم مدرج 2.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 1.2 بالمئة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول ذي الثقل 3.6 بالمئة.

لكن سهم إشراق العقارية ارتفع 3.5 بالمئة. وتملك المتكاملة كابيتال 9.47 بالمئة في إشراق.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة مع تجاوز الأسهم الخاسرة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 21 إلى ثمانية.

وقفز سهم بايونير القابضة 4.1 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد بعدما وافق مجلس إدارة الشركة المالية على تحويل ما يصل إلى ثلث رأسمالها إلى شهادات إيداع دولية في لندن وهو ما يتيح للمستثمرين الأجانب تداول أسهمها بالدولار.

وتراجع سهم المصرية للاتصالات 3.1 بالمئة بعدما تحولت الشركة إلى تكبد خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 513 مليون جنيه مصري (29 مليون دولار) مقابل صافي ربح 868 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.