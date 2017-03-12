النفط يهبط بسوق الأسهم السعودية ونبأ صفقة يصعد بشعاع دبي

(رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد بعدما تراجعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر لكن سهمي شعاع كابيتال في دبي وبنك الجزيرة السعودي قفزا بفعل أنباء عن الشركتين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 بالمئة مع هبوط جميع أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة. وتراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 3.1 بالمئة.

وهبط سهم البنك السعودي الفرنسي 2.1 بالمئة بعدما قال بنك كريدي أجريكول الذي يملك 31 بالمئة فيه إنه راض عن النشاط ولن يحاول منع الشائعات عن بيع حصته.

وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن كريدي أجريكول عين جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بخصوص بيع محتمل للحصة التي تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار.

في تلك الأثناء قفز سهم بنك الجزيرة بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما اقترح البنك إصدار ثلاثة أسهم منحة لكل عشرة أسهم في حوزة المساهمين.

واتسم أداء معظم أسهم قطاع التأمين بالضعف بعدما قالت سند للتأمين التعاوني إنها تخطط لتصفية اختيارية بعدما بلغت خسائرها المتراكمة 88 بالمئة من رأسمالها. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن القيمة السوقية للشركة الصغيرة بلغت 302 مليون ريال (80 مليون دولار) في آخر تداول لأسهمها عام 2014.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة إلى 3481 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وتسارعت أوامر البيع في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع هبوط سهم دبي للاستثمار 6.5 بالمئة.

لكن سهم شعاع كابيتال قفز بالحد الأقصى اليومي 15 بالمئة بعدما قالت شركة الاستثمار إنها اتفقت على الاستحواذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية اللتين تسيطر عليهما مجموعة أبوظبي المالية التي اشترت في نوفمبر تشرين الثاني 48.36 بالمئة في شعاع.

ونقلت نشرة ميد الاقتصادية عن جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قوله إن شعاع تجري محادثات مع مؤسسة مالية أكبر في المنطقة بخصوص اندماج محتمل في صفقة بمليارات الدراهم. ولم يسم الصديقي تلك المؤسسة أو يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يستجب مسؤولون من شعاع ومن مجموعة أبوظبي المالية على الفور لطلبات بالتعليق.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 2.7 بالمئة مع بدء تداول أسهمه دون الحق في توزيعات الأرباح. لكن مؤشر سوق الكويت صعد في الساعة الأخيرة من جلسة التعاملات ليغلق مرتفعا 0.5 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 بالمئة محققا مكاسب لثماني جلسات متتالية ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صعود سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر 2.9 بالمئة. وتجاوزت الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 20 إلى ثمانية.

وهوى سهم جهينة للصناعات الغذائية 8.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة في نهاية الأسبوع الماضي عن هبوط بلغ 81 بالمئة في صافي ربح العام الماضي بأكمله إلى 53.7 مليون جنيه مصري (3.1 مليون دولار).