" أبوظبي للأوراق المالية " يحدد 16 آلية لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين

حدد سوق أبوظبي للأوراق المالية 16 آلية لتوزيع الآرباح النقدية على المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق وذلك بتحويلها مباشرة الى الحساب المصرفي للمستحقين خلال 30 يوما من تاريخ قرار الجمعية العمومية بالمصادقة عليها.

وأكد السوق ضرورة قيام الشركات بالإعداد والتنسيق المسبق مع أحد البنوك أو المؤسسات المالية المعينة من قبله كوكلاء دفع لغرض توزيع الارباح النقدية، وقال أنه وفي حال عدم تحديد الشركة لبنك او مؤسسة مالية سيكون من حقه تحديد أي منها وتنفيذ التوزيعات حسب انظمته واجراءاته على أن تتحمل الشركة جميع المصاريف والرسوم.

كما أكد السوق في تعميم أصدره لهذه الغاية، وحسب وكالة أنباء الإمارات، أنه الوكيل الحصري لتوزيع الارباح النقدية للشركات المدرجة كما يعتبر مفوضا حكما بإتخاذ أية اجراءات لازمة نيابة عن الشركة وفي حدود التزامها بتوزيع الارباح على المساهمين المستحقين، لافتا الى أن الخدمات التي سيقدمها في هذا الاطار لا تتضمن ادارة السجل والجمعيات العمومية وعلى الشركات الراغبة بهذه هذه الخدمات ابرام اتفاقية خاصة مع السوق.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية إن السوق سيقوم بفتح حسابات بنكية مخصصة لتوزيع الأرباح النقدية للشركة "الحساب البنكي المخصص" بحيث تكون هذه الحسابات باسم ولحساب السوق لدى احدى البنوك او المؤسسات المالية المعينة منه،لافتا الى أنه سيقوم بإرسال بيان برقم الحساب البنكي المخصص والذي سيكون بإسمه لكي تقوم الشركة بايداع ارباحها النقدية فيه وذلك عن سنة كاملة.

وأكد أن السوق له الحق في الاتفاق مع البنوك أو المؤسسات المالية المعينة من قبله على الاليات والإجراءات المناسبة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين إما بواسطة الحساب البنكي الدولي وقد يتضمن ذلك استخدام نظام المصرف المركزي للتحويل أو اصدار شيك بالمبلغ النقدي لصالح المساهم المستحق للارباح مسحوب على الحساب البنكي المخصص للتوزيع.

وأوضح تعميم السوق أن قرار الشركة الصادر عن الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح النقدية والذي يتم الافصاح عنه من خلال السوق بمثابة اعلان من الشركة للسوق بالمبلغ الاجمالي المقرر توزيعه على المساهمين مطالبا الشركات تقديم أية بيانات تتوفر لديها خاصة بالمساهمين الذين لم يقوموا بعملية ايداع شهادات الاوراق المالية لدى المقاصة في السوق بما في ذلك اسمائهم وعناوينهم وارقام حساباتهم البنكية.

ومن ضمن الآليات التي حددها التعميم الزام الشركات ذات الإدراج المزدوج تزويد ادارة المقاصة في السوق باسماء وبيانات المساهمين كما في تاريخ الاستحقاق والغير مسجلة اسهمهم حسب الالية والشكل المتفق عليه خلال يومي عمل من تاريخ الاستحقاق.

يشار الى أن عملية توزيع الأرباح النقدية للشركات من خلال السوق تخضع للقوانين المعمول بها في دولة الامارات وتكون محاكم ابوظبي هي المختصة في نظر أي نزاع ينشأ عن ذلك.