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295.2 مليار درهم رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى "الأوراق والسلع" بالإمارات

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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295.2 مليار درهم رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى "الأوراق والسلع" بالإمارات

بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الاوراق المالية والسلع "295.2" مليار درهم، منها "87.1" مليار درهم رؤوس أموال الشركات المسجلة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت رؤوس أموال الشركات المسجلة بسوق دبي المالي "109.7" مليار درهم، أما الشركات غير المدرجة فقد بلغت رؤوس أموالها "98.4" مليار درهم تقريبا.

واظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وفق وكالة أنباء الإمارات، تصدر قطاع البنوك المركز الأول بين الشركات المحلية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 71.8 مليار درهم تلاه قطاع العقار في المركز الثاني بإجمالي 55 مليار درهم ، ثم قطاع الإستثمار والخدمات المالية بإجمالي 51.5 مليار درهم.. وبلغت رؤوس اموال شركات قطاع النقل 31.6 مليار درهم وقطاع الخدمات 26.5 مليار درهم وقطاع الطاقة 19مليار درهم في حين وصلت رؤوس أموال شركات قطاع الاتصالات 13.2 مليار درهم.

وجاءت إمارة أبوظبي في مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة والبالغة 147 مليار درهم تلتها إمارة دبي بإجمالي رؤوس أموال شركات مسجلة " 110.8 " مليار درهم ثم إمارة الشارقة بإجمالي رؤوس أموال شركات مسجلة " 21 " مليار درهم، وبلغت رؤوس اموال شركات امارة رأس الخيمة نحو 10.3 مليار درهم.

وعلى صعيد هيكل ملكية الشركات فقد احتلت إمارة أبوظبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال شركات حكومية بلغت 90 مليار درهم تلتها إمارة دبي بإجمالي رؤوس أموال شركات حكومية بلغت 50 مليار درهم ثم إمارة الفجيرة بإجمالي رؤوس أموال شركات حكومية بلغت 10 مليارات درهم.

وتصدرت إمارة دبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال شركات غير حكومية بلغت 110 مليارات درهم تلتها إمارة أبوظبي بإجمالي رؤوس أموال شركات غير حكومية بلغت 57 مليار درهم ثم إمارة الشارقة بإجمالي رؤوس أموال شركات غير حكومية بلغت 21 مليار درهم.

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