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أسواق

بورصة قطر تتعافى لكن السعودية تتراجع تحت ضغط هبوط أسعار النفط

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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بورصة قطر تتعافى لكن السعودية تتراجع تحت ضغط هبوط أسعار النفط

تعافت بورصة قطر يوم الخميس من هبوط حاد أحدثه خلاف دبلوماسي مع دول مجاورة بينما ضغط هبوط أسعار النفط على البورصة السعودية.

وصعد مؤشر بورصة قطر ثلاثة في المئة بعدما تراجع 9.7 في المئة على مدى ثلاث جلسات منذ أن قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ولا يزال القلق يهيمن على الدوحة. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لقطر ليل الأربعاء وربما يصبح الضرر الاقتصادي الناتج عن الخلاف خطيرا إذا سحبت البنوك الأجنبية أموالا من البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، أشار مديرو صناديق إلى أن كثيرا من الأسهم القيادية القطرية هبطت إلى مستويات جذابة نسبيا. ويأمل المستثمرون أيضا في نجاح جهود الوساطة في التوصل إلى حل للخلاف.

وتعافت بقوة بعض الأسهم التي تضررت بشدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل مخاوف من تضرر التجارة الخارجية لقطر وصعد سهم الخليج للمخازن 9.1 في المئة.

وقفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين عشرة في المئة بعدما قالت الشركة إنها فازت بحكم لصالحها في قضيتين مرفوعتين ضدها من جانب سند الدوحة للاستثمار العقاري وإزدان القابضة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة في المئة ليل الأربعاء. ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر سهم مجموعة الطيار للسفر الذي انخفض 3.9 في المئة.

لكن سهم اتحاد عذيب للاتصالات ارتفع 3.9 في المئة بعدما قالت الشركة إنها حصلت على ترددات جديدة لعملياتها بتكلفة قدرها 2.07 مليار ريال (552 مليون دولار).

وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.3 في المئة. وقفز السهم 8.6 في المئة يوم الأربعاء بعدما قالت الشركة إنها تخطط لطرح عام أولي لما يصل إلى 30 في المئة من أنشطتها للتطوير العقاري في دولة الإمارات.

وقدرت أوبار كابيتال أن مساهمي إعمار سيتلقون توزيعات أرباح بواقع 0.92 درهم للسهم نتيجة للطرح العام الأولي المزمع مع افتراض دفع حصيلة الطرح بالكامل، وذلك مقارنة مع توزيعات أرباح إعمار العقارية لعام 2016 التي بلغت 0.15 درهم.

وارتفع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 4.3 في المئة في أكثف تداول له منذ فبراير شباط. ويتعافى السهم منذ أسبوعين من أدنى مستوى له في 15 شهرا.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة مع صعود سهم دانة غاز 3.9 في المئة مواصلا أداءه المتفوق. وقفز السهم 10.9 في المئة في الجلسة السابقة بعدما قالت الشركة إنها تلقت 40 مليون دولار من مستحقاتها القائمة لدى مصر.

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