"سوق أبوظبي" تكرم أول 5 شركات تفصح عن بياناتها المالية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن مبادرة تتضمن تكريم أول خمسة شركات مدرجة قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية كل ربع مالي/ سنوي في المواعيد المحددة بجوائز تقديرية وذلك في اطار استراتيجية السوق الهادفة الى سرعة الافصاح عن البيانات المالية.

وقال السوق في تعميم وجهه الى جميع الشركات المدرجة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أنه سيتم تقديم الجوائز للشركة خلال الملتقى السنوي للشركات المدرجة الذي ينظمه السوق.

واشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء أول خمسة شركات مدرجة قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية على الموقع الإلكتروني للسوق بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسوق وايضا من خلال بيان صحفي يصدر عن السوق.