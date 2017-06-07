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أسواق

سهم إعمار يقز الى 7.60 درهم في أعلى مستوى له منذ عدة شهور

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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سهم إعمار يقز الى 7.60 درهم في أعلى مستوى له منذ عدة شهور

قفز سهم شركة "إعمار" الى أعلى مستوى له منذ عدة شهور بالغا 7.60 درهم وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 470 مليون درهم وذلك إثر إعلان الشركة نيتها طرح نسبة تصل إلى 30 % من نشاطها للتطوير العقاري بالدولة للاكتتاب والإدراج في سوق دبي المالي خلال الفترة القادمة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي أكبر مكاسبه في اكثر من ثلاثة شهور بعدما ارتفع بنسبة 2.52% بالغا 3406 نقاط في حين انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية ضمن هامش محدود وبنسبة 0.14% عند 4454 نقطة.

ومع النشاط الذي شهده سهم اعمار فقد ارتفعت سيولة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى فوق حاجز المليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 419 مليون سهم نفذت من خلال 8816 صفقة.

وقال وسطاء في السوق إن اعلان شركة اعمار عن طرحها الجديد يؤكد أن الاسواق بحاجة الى أخبار ايجابية تمنحها الدعم اللازم لاستعادة قوتها، مشيرين الى أن السهم ربما يكون في طريقه للقفز الى مستويات أعلى خلال الايام القادمة بعدما تخطى حواجز سعرية جديدة بحسب معطيات التحليل الفني.

وانعكس الاداء الايجابي لسهم اعمار على غالبية اسهم القطاع العقاري المدرجة في السوق وارتفع سهم اعمار مولز الى 2.56 درهم وتبعه في نفس الاتجاه داماك الى 2.96 درهم والاتحاد العقارية 0.929 درهم وكذلك ارابتك الى 0.774 درهم.

وفي سوق ابوظبي للاوراق المالية صعد سهم الدار العقارية الى 2.28 درهم واشراق الى 1.07 درهم.

وتفوقت الأسهم الرابحة على المتراجعة بعدما أغلقت أسهم 43 شركة على ارتفاع من اجمالي اسهم 60 شركة جرى تداولها اليوم وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات في حين حافظت أسهم 8 شركات على مستوياتها السابقة.

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