سهم إعمار يقز الى 7.60 درهم في أعلى مستوى له منذ عدة شهور

قفز سهم شركة "إعمار" الى أعلى مستوى له منذ عدة شهور بالغا 7.60 درهم وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 470 مليون درهم وذلك إثر إعلان الشركة نيتها طرح نسبة تصل إلى 30 % من نشاطها للتطوير العقاري بالدولة للاكتتاب والإدراج في سوق دبي المالي خلال الفترة القادمة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي أكبر مكاسبه في اكثر من ثلاثة شهور بعدما ارتفع بنسبة 2.52% بالغا 3406 نقاط في حين انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية ضمن هامش محدود وبنسبة 0.14% عند 4454 نقطة.

ومع النشاط الذي شهده سهم اعمار فقد ارتفعت سيولة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى فوق حاجز المليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 419 مليون سهم نفذت من خلال 8816 صفقة.