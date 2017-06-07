بنك التعمير الصيني يدرج سندات بقيمة 1,2 مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي

قرع رئيس مجلس إدارة المشرفين لبنك التعمير الصيني، جرس افتتاح السوق اليوم للاحتفال بإدراج سندات بقيمة 1,2 مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة.

ويؤكد إدراج فرع بنك التعمير الصيني في هونج كونج، وهو أحد البنوك الرائدة في الصين، على تنامي أنشطة الصين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع نطاقاً.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بلغت القيمة السوقية لبنك التعمير الصيني 192,6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2016، وهي خامس أعلى قيمة سوقية لأي بنك في العالم. ويملك البنك فروعاً وشركات تابعة في 29 دولةً.

ويعد هذا الإدارج ثاني إدارج سندات من جانب فرع بنك التعمير الصيني في هونج كونج في ناسداك دبي في إطار برنامج البنك لإدراج سندات متوسطة الأجل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، وذلك عقب إدراج بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في البورصة في أكتوبر 2016.

وعُقدت احتفالية قرع الجرس بحضور سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وكبار ممثلي بنك التعمير الصيني في الصين ودبي.

وتوفر لنا ناسداك دبي الصلات الوثيقة مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم فضلاً عن إطار تنظيمي عالي المستوى، وذلك في ظل قيامنا بتوسيع نطاق بصمتنا المالية الإقليمية بشكل سريع من مكاتبنا في مركز دبي المالي العالمي".