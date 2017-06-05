بورصة قطر تهوي بعد قطع العلاقات والسعودية ترتفع بفعل آمال إم.إس.سي.آي

هوت بورصة قطر يوم الإثنين بعدما قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع الدوحة بينما صعدت البورصة السعودية بفعل آمال في أن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق ستتحرك صوب رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 7.3 بالمئة ليفقد أكثر من ثمانية مليارات دولار من قيمته في أقوى تداول في حوالي ثلاثة أشهر ومسجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وفق وكالة رويترز للأنباء، ويبدو أن قطر ستتمكن من تفادي أزمة اقتصادية حادة مع أصول بقيمة 335 مليار دولار في صندوقها للثروة السيادية وفائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في شهر أبريل نيسان وحده وتسهيلات موانئ مكثفة تستطيع الاستفادة منها بدلا من حدودها مع السعودية التي أغلقت.