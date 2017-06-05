بورصة قطر تهوي بعد قطع العلاقات والسعودية ترتفع بفعل آمال إم.إس.سي.آي

هوت بورصة قطر يوم الإثنين بعدما قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع الدوحة بينما صعدت البورصة السعودية بفعل آمال في أن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق ستتحرك صوب رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 7.3 بالمئة ليفقد أكثر من ثمانية مليارات دولار من قيمته في أقوى تداول في حوالي ثلاثة أشهر ومسجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وفق وكالة رويترز للأنباء، ويبدو أن قطر ستتمكن من تفادي أزمة اقتصادية حادة مع أصول بقيمة 335 مليار دولار في صندوقها للثروة السيادية وفائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في شهر أبريل نيسان وحده وتسهيلات موانئ مكثفة تستطيع الاستفادة منها بدلا من حدودها مع السعودية التي أغلقت.
وشهدت الأسهم القطرية موجة بيع بشكل عام وكان سهم فودافون قطر الأكثر تداولا في السوق. وتراجع سهما فودافون قطر ومسيعيد للبتروكيماويات بنحو 10 بالمئة لكل منهما. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 6.1 بالمئة.
ورغم ذلك، قال مديرو صناديق إن موجة البيع قد تنحسر سريعا يوم الثلاثاء إذا بدأ المستثمرون يراهنون على حل للخلاف أو إذا بدأت الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة في الشراء لدعم السوق.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في أوائل التداول استجابة للأنباء لكنه تعافى في وقت لاحق ليغلق مرتفعا 0.5 بالمئة.
وتعززت السوق في الأيام الماضية بفعل توقعات بأن (إم.إس.سي.آي) ستقرر في 20 يونيو حزيران ما إذا كانت ستبدأ مراجعة بشأن امكانية رفع تصنيف السعودية إلى وضع سوق ناشئة وهو ما قد يجذب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة.
ولذا أقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي من المتوقع أن يفضلها المستثمرون الأجانب من المؤسسات مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي ارتفع 1.6 في المئة.
وقفز سهم الباحة للاستثمار بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة للجلسة الثانية بعد استئناف تداوله يوم الأحد عقب أربع سنوات من التوقف نظرا لخسائر متراكمة تجاوزت المعايير التنظيمية. وتم إلغاء تعليق تداول أسهم الباحة بعدما اتخذت الشركة إجراء لخفض تلك الخسائر.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة بضغط من تراجع سهم شعاع كابيتال 5.3 بالمئة وسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.7 بالمئة.
لكن سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات صعد 6.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما هبط في الأيام القليلة الماضية لأدنى مستوياته في سنوات.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة. وانخفض سهم بنك قطر الوطني الأهلي، الوحدة المصرية لبنك قطر الوطني، 0.3 في المئة فقط في رد فعل على الخلافات السياسية.المزيد من أخبار الإمارات
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