صعود معظم البورصات العربية رغم غياب المحفزات

ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الأحد، رغم غياب المحفزات الإيجابية، وخسائر أسواق النفط في الأسبوع المنصرم.
وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" للوساطة في الأوراق المالية، ومقرها مصر: "اتجه المستثمرون في أسواق الأسهم العربية نحو الشراء واقتناص الفرص، رغم استمرار غياب المحفزات القوية وتراجع أسعار النفط الخام".
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز الأسبوع الماضي، بنسبة 4.9 بالمائة، إلى 49.95 دولارًا للبرميل، وفق حسابات أجرتها وكالة "الأناضول".
وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يوليو/ تموز بنسبة 4.3 بالمائة، لتغلق عند 47.66 دولارًا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ 10 مايو/ أيار الماضي.
وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "لا نعتقد أن وتيرة الصعود الحالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وربما تعاود الأسهم الهبوط مجددًا، إذ لم تظهر محفزات قوية تدفعها للصعود".
وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.93 بالمائة، إلى 6927 نقطة، مدفوعًا بالحراك الإيجابي على أسهم المصارف والمواد الأساسية.
وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمائة، إلى 1332 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "مؤسسة ناس" بنسبة 4.5 بالمائة، و"الإثمار القابضة" بنسبة 3.45 بالمائة، و"الأهلي المتحد" بنسبة 1.42 بالمائة.
وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.25 بالمائة، إلى 6830 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.24 بالمائة، فيما تراجع مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.25 بالمائة.
وصعدت بورصة مصر بنسبة 0.21 بالمائة، إلى 13495 نقطة، محققة أعلى مستوى في تاريخها بدعم عمليات شراء قوية من قبل الأجانب على الأسهم القيادية.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.1 بالمائة، إلى 4483 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم البنوك يتقدمها "أبوظبي الأول" بنسبة 0.47 بالمائة.
فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.3 بالمائة، إلى 3341 نقطة، مع تراجع أسهم مثل "إعمار العقارية" بنسبة 0.14 بالمائة، و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.52 بالمائة.
وأغلقت بورصة الأردن على شبه استقرار بعدما ربحت ما نسبته 0.001 بالمائة، إلى 2179 نقطة، بدعم النشاط المحدود على بعض الأسهم الكبرى.
في المقابل، انخفضت بورصة قطر بنسبة 0.16 بالمائة، إلى 9923 نقطة، مع تراجع أسهم مثل "ودام" بنسبة 2.76 بالمائة، و"الميرة" بنسبة 1.49 بالمائة و"مسيعيد" بنسبة 0.64 بالمائة.
وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.14 بالمائة إلى 5427 نقطة مع هبوط أسهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" و"مؤسسة خدمات الموانيء" و"الغاز الوطنية" بنحو 3.19 بالمائة، و2.65 بالمائة، و2.56 بالمائة على الترتيب.المزيد من أخبار الإمارات
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