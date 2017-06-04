صعود معظم البورصات العربية رغم غياب المحفزات

ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الأحد، رغم غياب المحفزات الإيجابية، وخسائر أسواق النفط في الأسبوع المنصرم.

وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" للوساطة في الأوراق المالية، ومقرها مصر: "اتجه المستثمرون في أسواق الأسهم العربية نحو الشراء واقتناص الفرص، رغم استمرار غياب المحفزات القوية وتراجع أسعار النفط الخام".

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز الأسبوع الماضي، بنسبة 4.9 بالمائة، إلى 49.95 دولارًا للبرميل، وفق حسابات أجرتها وكالة "الأناضول".