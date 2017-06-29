تباين أداء البورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع

تباين أداء خمس بورصات عربية، في نهاية تداولات اليوم الخميس، رغم مكاسب أسواق النفط العالمية بنسبة جاوزت 1 بالمائة.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، قال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "ما تزال حالة الهدوء تسيطر على أسواق الأسهم العربية، في ظل استمرار إغلاق عدة أسواق بسبب عطلات العيد".

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "مع تعرض بعض الأسواق لضغوط بيع، لم تستجب لمكاسب أسواق النفط العالمية في تداولات اليوم، لكن ربما نشهد تأثيراً إيجابياً لصعود الخام في تداولات الأسبوع القادم".