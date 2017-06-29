تباين أداء البورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع

تباين أداء خمس بورصات عربية، في نهاية تداولات اليوم الخميس، رغم مكاسب أسواق النفط العالمية بنسبة جاوزت 1 بالمائة.
ووفق وكالة أنباء الأناضول، قال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "ما تزال حالة الهدوء تسيطر على أسواق الأسهم العربية، في ظل استمرار إغلاق عدة أسواق بسبب عطلات العيد".
وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "مع تعرض بعض الأسواق لضغوط بيع، لم تستجب لمكاسب أسواق النفط العالمية في تداولات اليوم، لكن ربما نشهد تأثيراً إيجابياً لصعود الخام في تداولات الأسبوع القادم".
وبحلول الساعة (13:27 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 1.04 بالمائة، إلى 47.8 دولاراً للبرميل.
وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.1 بالمائة، إلى 45.23 دولاراً للبرميل.
وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيسية بنسبة 0.38 بالمائة إلى 3392 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم "أرابتك القابضة" بنسبة 4.36 بالمائة و"داماك" بنسبة 3.27 بالمائة و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 2.26 بالمائة.
وتراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.55 بالمائة، إلى 4425 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للأسهم يتصدرها "إشراق العقارية" بنسبة 8.5 بالمائة، و"دانة غاز" بنسبة 3.03 بالمائة و"بنك أبوظبي الأول" بنسبة 1.41 بالمائة.
وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمائة إلى 2167 نقطة مع صعود أسهم "بنك الأردن" و"الإسلامي الأردني" و"جوبترول" بنحو 1.47 بالمائة و1.37 بالمائة و0.62 بالمائة على الترتيب.
وأغلقت بورصة البحرين على شبه استقرار عند 1310 نقطة، مع تفاوت أداء الأسهم المتداولة.
وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.09 بالمائة إلى 6762 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 399.33 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، خاسراً نحو 1.1 بالمائة إلى 910.1 نقطة.
وما تزال أسواق السعودية وقطر ومسقط مستمرة في عطلة عيد الفطر، بينما علقت بورصة مصر تداولاتها اليوم في عطلة رسمية في البلاد.المزيد من أخبار الإمارات
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