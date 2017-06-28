بورصة دبي تتراجع وسهم طلعت مصطفى يقفز في مصر

دفعت الأسهم المتعرضة للمضاربات بورصة دبي للهبوط اليوم الأربعاء بينما قفز سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في البورصة المصرية بفعل أنباء عن تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق رئيسا تنفيذيا للشركة، وفقا لرويترز.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة في أقل حجم تداول يومي في عام. وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 8.5 بالمئة بعدما قالت الشركة اليوم الأربعاء إنها جمعت 1.5 مليار درهم من الأسهم في إطار برنامج لإعادة هيكلة رأس المال و"إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 4.6 مليار درهم كما هي في 31 ديسمبر كانون الأول 2016".

لكن سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية ارتفع 3.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بفعل أنباء بأن الشركة وافقت على بيع جزء من محفظتها العقارية.