دول التعاون تشهد ارتفاعاً في الاكتتابات

شهدت سنة 2017 بداية إيجابية حيث سجل الربع الأول منها رقماً قياسياً في عدد الاكتتابات العامة الأولية (10) والتي صدرت خلال ربع واحد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس الأخيرة.

وقد أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" السوق الموازية "نمو" الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل نمو سوق أسهم بديل عن تداول، موجهة نحوالشركات التي تتمتع بقيمة سوقية منخفضة و توفر لهم إمكانية الإنتقال إلى السوق الرئيسية بعد فترة من الزمن. وقد اتسم إطلاق نمو بنجاح طرح 7 اكتتابات عامة أولية.

وفي الوقت نفسه على صعيد أسواق التداول الرئيسية، كان الاكتتاب الأول والأكبر في الربع الأول من سنة 2017 من نصيب مجموعة استثمار القابضة التي تزاول مختلف أعمال المقاولات.

وقد طرحت هذه الشركة المدرجة في بورصة قطر 49.8 مليون سهم، لتجني بذلك عوائد بقيمة 138 مليون دولار أمريكي.

وكانت شركة استثمار القابضة، الشركة القطرية الأولى التي تطرح اكتتاباً عاماً أولياً في بورصة قطر منذ سنة 2014. أما الطرح الثاني فكان من نصيب صندوق "الجزيرة موطن ريت" في تداول والذي أدرج 11.8 مليون سهم و أدى إلى جني عوائد بقيمة 31 مليون دولار أمريكي. ويستثمرالصندوق في تطوير العقارات من أجل توليد إيرادات إيجارية. وكان الطرح الثالث والأخير من قبل شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي والتي أدرجت 94.6 مليون سهم نتج عنها جني عوائد بقيمة 105 مليون دولار أمريكي.

ويتمثل استثمار هذا الصندوق في محفظة متنوعة من الموجودات العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا الاكتتاب العام الأولي الأول من نوعه على إحدى بورصات دبي منذ شهر مارس لسنة 2015.





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