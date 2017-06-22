37 % وزن سهم "أبوظبي الأول" في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية

بلغ الثقل الوزني لسهم بنك أبوظبي الأول 37 % من اجمالي وزن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو الماضي في حين وصل وزني السهم ضمن مؤشر" أم اس سي اي " 0.65% ونحو 1.02% على مؤشر بلومبيرغ للبنوك الاماراتية وذلك بموجب ما اعلن عنه البنك في أحدث العروض التي يقدمها لكبار المستثمرين.

وجاء الإفصاح عن أوزان سهم بنك ابوظبي الاول ضمن العديد من المؤشرات المحلية والعالمية بعد التحديثات التي شهدها السهم اثر اتمام عملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بداية شهر ابريل الماضي في عملية أسفرت عن ظهور أكبر كيان بنكي في منطقة الخليج، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا للآلية المتبعة في سوق ابوظبي للاوراق المالية فإن احتساب المؤشر يتم على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر يعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة التي تم تحديدها بأنها الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ 10%، أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة.