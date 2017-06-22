37 % وزن سهم "أبوظبي الأول" في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية

بلغ الثقل الوزني لسهم بنك أبوظبي الأول 37 % من اجمالي وزن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو الماضي في حين وصل وزني السهم ضمن مؤشر" أم اس سي اي " 0.65% ونحو 1.02% على مؤشر بلومبيرغ للبنوك الاماراتية وذلك بموجب ما اعلن عنه البنك في أحدث العروض التي يقدمها لكبار المستثمرين.
وجاء الإفصاح عن أوزان سهم بنك ابوظبي الاول ضمن العديد من المؤشرات المحلية والعالمية بعد التحديثات التي شهدها السهم اثر اتمام عملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بداية شهر ابريل الماضي في عملية أسفرت عن ظهور أكبر كيان بنكي في منطقة الخليج، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.
ووفقا للآلية المتبعة في سوق ابوظبي للاوراق المالية فإن احتساب المؤشر يتم على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر يعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة التي تم تحديدها بأنها الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ 10%، أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة.
ويتصدر بنك ابوظبي الوطني المركز الاول في قائمة البنوك الوطنية من حيث نسبة الأسهم الحرة المتاحة لتداول المسثتمرين وبأسهم عددها 7.3 مليار سهم تقريبا، تشكل ما نسبته 67% من اجمالي رأس المال البالغ 10.89 مليار سهم ، وهو الأمر الذي يفسر زيادة قيمة السيولة المتداولة عليه خلال الشهرين الماضيين.
ويرى العديد من خبراء المال أن احتساب المؤشر وفقا للاسهم الحرة يجعله يعبر بشكل أدق عن حركة السوق لأنه يستبعد اثر الأسهم غير القابلة للتداول والتي تشكل نسبة لا بأس بها من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق، وذلك بالاضافة لمساهمته في الحد من التأثير الكبير على المؤشر من قبل الأسهم ذات الأوزان الكبيرة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الأسهم غير القابلة للتداول.
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوز قيمة الصفقات المبرمة على سهم بنك أبوظبي الاول 1.5 مليار درهم خلال شهري ابريل ومايو الماضيين وذلك بعد التداول على سهم الكيان المصرفي الجديد الناجم عن صفقة الاندماج.المزيد من أخبار الإمارات
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