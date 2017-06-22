سوق دبي المالي يرحب بإدراج أسهم "شركة اورينت يو ان بي تكافل"

أدرجت سوق دبي المالي اليوم أسهم شركة "أورينت يو إن بي تكافل" حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول "OUTFL" الذي يظهر على شاشات السوق دبي ونظم التداول والمطبوعات المختلفة ضمن قطاع التأمين.
ويرفع الإدراج الجديد عدد الشركات المساهمة العامة المتداول أسهمها في السوق إلى /62/ شركة.
وقرع جرس افتتاح السوق ـ بمناسبة الإدراج وفق وكالة أنباء الإمارات ـ محمد علي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "أورينت يو إن بي تكافل" ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني بحضور عمر حسن الأمين عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت وحسن السركال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في تصريح صحافي له بهذه المناسبة إنه تم تأسيس شركة "أورينت يو إن بي تكافل" لتقدم منتجات وخدمات التأمين الإسلامية والحلول المالية المميزة لدعم الاقتصاد ومصالح العملاء.
وأكد أن الشركة ستحرص على الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية في تعاملها مع السوق المالي والمساهمين.
ولفت السركال إلى أن هذا الإدراج يعكس الثقة الكبيرة من مختلف قطاعات الأعمال تجاه سوق دبي المالي وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى الأمر الذي يجعله دائما خيار الإدراج المفضل للشركات عند طرحها للاكتتاب العام.
وأضاف أن إدراج أسهم "أورينت يو إن بي تكافل" سوف يعزز للمستثمرين في سوق دبي المالي قطاع التكافل كما يعزز فرصة الاستفادة من نمو قطاع التأمين التكافلي الذي يعد أحد المحاور المهمة لصناعة التمويل الإسلامي.
وأشار السركال إلى أن هذا القطاع يمتلك فرصة كبيرة للتوسع في ظل الميل المتزايد نحو منتجات مالية وتأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك في ظل الجهود الحثيثة الرامية نحو تعزيز مكانة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا.
وأوضح الأمين أن إدراج "أورينت يو إن بي تكافل" للتداول في سوق دبي المالي يعد خطوة نحو تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها التي تقضي بتوفير وتطوير منتجات التكافل الإسلامي بصورة تعطي قدرا أكبر من التنوع في الخيارات المقدمة للعملاء والاستفادة من الاتجاه لتحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي الذي يتطلب توفير منتجات تأمين إسلامي قادرة على تلبية احتياجات العملاء.
وقال إن الشركة لديها فرص عديدة للنجاح في ظل قوة العناصر الأساسية لاقتصاد دولة الأمارات العربية المتحدة والنمو السكاني وكذلك الإقبال على نمط الاقتصاد الإسلامي.المزيد من أخبار الإمارات
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