سوق دبي المالي يرحب بإدراج أسهم "شركة اورينت يو ان بي تكافل"

أدرجت سوق دبي المالي اليوم أسهم شركة "أورينت يو إن بي تكافل" حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول "OUTFL" الذي يظهر على شاشات السوق دبي ونظم التداول والمطبوعات المختلفة ضمن قطاع التأمين.

ويرفع الإدراج الجديد عدد الشركات المساهمة العامة المتداول أسهمها في السوق إلى /62/ شركة.

وقرع جرس افتتاح السوق ـ بمناسبة الإدراج وفق وكالة أنباء الإمارات ـ محمد علي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "أورينت يو إن بي تكافل" ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني بحضور عمر حسن الأمين عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت وحسن السركال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.