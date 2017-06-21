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"بورصة دبي للطاقة" تنظم مزادا على أربعة ملايين برميل من النفط العراقي الخام

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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"بورصة دبي للطاقة" تنظم مزادا على أربعة ملايين برميل من النفط العراقي الخام

نظمت بورصة دبي للطاقة ـ أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع ـ اليوم مزادا على أربعة ملايين برميل من النفط العراقي الخام لصالح شركة تسويق النفط العراقية "سومو" شمل بيع خام البصرة الثقيل للمرة الأولى عبر هذه المنصة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تم بيع مليوني برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة بلغت /1,18/ دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس المقبل كما تم بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة سعرية قيمتها /0,22/ دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لأغسطس المقبل.

و يعد هذا المزاد هو الثالث الذي تنظمه بورصة دبي للطاقة لبيع خام البصرة الخفيف عبر منصة المزادات لديها.

و تهدف بورصة دبي للطاقة إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.

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