إم.إس.سي.آي تدرس إدراج السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة في 2019

قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء إنها ستدرس رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة قد تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي قرارها في يونيو حزيران 2018، وفقا لرويترز، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو أيار 2019 وأغسطس آب 2019.

وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو حزيران 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قرارا إيجابيا.