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طرح أول عطاء لبيع خام البصرة في بورصة دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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طرح أول عطاء لبيع خام البصرة في بورصة دبي

يخطط العراق لبيع أربعة ملايين برميل من خام البصرة تحميل أغسطس في عطاء في بورصة دبي للطاقة غدا الأربعاء. وتعد هذه الخطوة أول عملية بيع لخام البصرة الثقيل عبر بورصة دبي.

وقال أحد المصادر إن حجم كل شحنة من خام البصرة الخفيف والثقيل تبلغ مليوني برميل، وسيكون التحميل خلال الفترة بين 26 و28 أغسطس .

ووفق موقع بوابة "العين" الإلكتروني، قالت شركة تسويق النفط (سومو) العراقية الحكومية إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في شحنات يوليو تموز 0.60 دولار عن الشهر السابق ليصل إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 55 سنتا للبرميل.

وذكرت سومو في بيان أنها حددت سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر عند متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 4.70 دولار للبرميل.

 وارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لأوروبا في يوليو تموز 0.05 دولار ليصل إلى خام برنت المؤرخ مخصوما منه 3.30 دولار للبرميل، كما زاد سعر البيع الرسمي لخام كركوك شحنات يوليو تموز إلى خام برنت المؤرخ مخصوما منه 3.55 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن على شركات الوزارة العمل لكي تصبح شركات رابحة بنهاية 2017.

وشجع اللعيبي في بيان لوزارة النفط شركات الوزراة على توقيع اتفاقات مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية لتعزيز الأرباح.

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