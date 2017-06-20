ضعف أسعار النفط يهبط بالأسهم الخليجية والسعودية تتراجع قبل قرار إم.إس.سي.آي

هبطت أسواق الأسهم الخليجية تحت ضغط ضعف أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تراجع البورصة السعودية رغم آمال في أنباء إيجابية من (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسواق بينما أغلقت بورصة قطر عند أدنى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في وقت سابق هذا الشهر.

ووفق رويترز، من المنتظر أن تعلن (إم.إس.سي.آي) في وقت لاحق يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستطلق مراجعة بشأن إدراج محتمل للسعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن الإدراج أن يجلب أموالا جديدة بعشرات المليارات من الدولارات.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.4 في المئة يوم الاثنين بعدما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية قوله إنه يتوقع الإدراج بنهاية 2018.