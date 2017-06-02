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أسواق

جولدمان ساكس يتقدم بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم السعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 2 يونيو 2017
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جولدمان ساكس يتقدم بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم السعودية

قال مصدران مطلعان إن جولدمان ساكس تقدم بطلب للهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة في أحدث خطوة من البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في البلاد.

وقال أحد المصدرين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء،  إن جولدمان قدم الطلب لهيئة السوق المالية السعودية وإذا نجح في الحصول على الرخصة فسيعزز نمو أنشطته في المملكة.

وأحجم جولدمان ساكس عن التعليق بينما لم ترد هيئة السوق المالية على طلب من رويترز للتعقيب.

وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في وول ستريت إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية بعدما كشفت المملكة عن خططها لطرح عام أولي لأرامكو تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار وتبنت مجموعة من الإصلاحات منذ 2015 بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويعد بنك جولدمان ساكس من البنوك العملاقة ومن أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وسبق أن طلب منها أرامكو القيام بدور استشاري في عملية طرح جزء من أسهمها الذي يتوقع أن يكون في مطلع عام 2018.

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