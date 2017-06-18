هبوط معظم بورصات الخليج والسعودية تصعد مع آمال برفع التصنيف

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد نظرا لضعف أسعار النفط لكن البورصة السعودية ارتفعت مع آمال بانضمام المملكة إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة وهو ما سيجذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارت إلى البلاد.

ووفقا لرويترز، ستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت متأخر يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى قائمة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة أم لا. وفي حال اتخاذ قرار برفع التصنيف، فإن ذلك لن يحدث قبل منتصف 2019.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة في تعاملات هزيلة. وارتفعت بعض الأسهم التي من المتوقع أن تستهدفها الصناديق الأجنبية التي ستأتي إلى السوق مع صعود سهم صافولا للصناعات الغذائية خمسة في المئة إلى 48.40 ريال مسجلا أعلى إغلاق له منذ يناير كانون الثاني 2016.