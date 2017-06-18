"أبوظبي للأوراق المالية" يوزع 22 مليار درهم أرباح نقدية نيابة عن الشركات المدرجة

بلغت قيمة الارباح النقدية التي تولى سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعها على المستثمرين المستحقين لها نيابة عن الشركات المدرجة لديه نحو 22.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الارباح النقدية التي وزعت، جرى تنفيذها من خلال آلية التحويل المصرفي الى الحسابات البنكية للمساهمين الذين قاموا بتحديث بياناتهم لدى السوق بالإضافة إلى آلية إصدار الشيكات المصرفية للمستحقين لها.

وحسب قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم الشركات المدرجة ، التي أقرت توزيع أرباح نقدية ، بتحويل هذه المبالغ الى الحساب المصرفي للسوق المالي، وبدوره يتولى السوق توزيع الارباح النقدية الى المساهمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار.