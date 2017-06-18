"أبوظبي للأوراق المالية" يوزع 22 مليار درهم أرباح نقدية نيابة عن الشركات المدرجة

بلغت قيمة الارباح النقدية التي تولى سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعها على المستثمرين المستحقين لها نيابة عن الشركات المدرجة لديه نحو 22.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الارباح النقدية التي وزعت، جرى تنفيذها من خلال آلية التحويل المصرفي الى الحسابات البنكية للمساهمين الذين قاموا بتحديث بياناتهم لدى السوق بالإضافة إلى آلية إصدار الشيكات المصرفية للمستحقين لها.
وحسب قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم الشركات المدرجة ، التي أقرت توزيع أرباح نقدية ، بتحويل هذه المبالغ الى الحساب المصرفي للسوق المالي، وبدوره يتولى السوق توزيع الارباح النقدية الى المساهمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار.
يشار الى أن إجمالي الارباح النقدية التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعها على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بلغ نحو 22,177 مليار درهم لعدد أكثر من 200 ألف مستثمر حيث تم توزيع 16,400 مليار درهم عبر التحويل المصرفي المباشر إلى الحسابات البنكية للمساهمين، بالاضافة الى 5,777 مليار درهم جرى توزيعها عبر آلية إصدار شيكات مصرفية.
وأهاب الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية بالشركات المدرجة حث مستثمريها على تحديث بياناتهم لدى مقاصة السوق وبالأخص ما يتعلق ببيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم مما يساهم في الحد من التبعات التقليدية لآلية إصدار الشيكات المصرفية وكذلك ضمان سرعة ودقة تحويل الأرباح النقدية المستقبلية لهم مباشرة إلى الحسابات المحدثة لدى السوق، علما أن السوق وفر آليات وقنوات عديدة لتحديث البيانات من ضمنها التواصل مع مركز اتصال المخصص لذلك في السوق أو من خلال شركات الوساطة العاملة بالسوق.المزيد من أخبار الإمارات
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