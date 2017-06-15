تباين أثر هبوط النفط على بورصات الخليج ودبي تواصل صعودها

تباينت أسواق الأسهم الخليجية يوم الخميس مع صعود بورصتي قطر ودبي على الرغم من هبوط أسعار النفط بينما تراجعت البورصة السعودية لكن آمالا بوضع المملكة قيد المراجعة لرفع محتمل لتصنيفها إلى وضع السوق الناشئة الأسبوع القادم حدت من الخسائر، وفقا لرويترز.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة بعدما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 47 دولارا للبرميل. وتراجعت أسهم جميع شركات البتروكيماويات المدرجة، وعددها 14 شركة، باستثناء شركة واحدة مع هبوط سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 3.7 في المئة.

وقال جاسم الجبران كبير محللي الأسهم لدى الجزيرة كابيتال ومقرها الرياض إن خسائر سوق الأسهم جاءت صغيرة نسبيا نظرا لأن معظم الصناديق تحركت صوب الأسهم التي ستستفيد من أي قرار لإم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الخميس القادم بوضع الرياض قيد المراجعة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة.