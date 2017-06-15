أبوظبي للأوراق المالية: حظر تداول المطلعين اعتبارا من 16 يونيو

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء فترة حظر تداول المطلعين في السوق اعتبارا من 16 يونيو الجاري وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الاوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.

جاء اعلان السوق عن توقيت بدء فترة حظر تداول المطلعين بموجب تعميم أصدره سيف صياح المنصوري رئيس أول ادارة شؤون الشركات المدرجة اليوم ووزع على الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة العاملة في السوق والمستثمرين على أن تستمر فترة الحظر حتى افصاح الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام 2017.

وعلى صعيد متصل طلب السوق من جميع الشركات ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على الموقع الالكتروني فورا في حال حدوث اية تغييرات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.