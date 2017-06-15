أبوظبي للأوراق المالية: حظر تداول المطلعين اعتبارا من 16 يونيو

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء فترة حظر تداول المطلعين في السوق اعتبارا من 16 يونيو الجاري وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الاوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.
جاء اعلان السوق عن توقيت بدء فترة حظر تداول المطلعين بموجب تعميم أصدره سيف صياح المنصوري رئيس أول ادارة شؤون الشركات المدرجة اليوم ووزع على الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة العاملة في السوق والمستثمرين على أن تستمر فترة الحظر حتى افصاح الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام 2017.
وعلى صعيد متصل طلب السوق من جميع الشركات ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على الموقع الالكتروني فورا في حال حدوث اية تغييرات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وتنص المادة 14 من النظام على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق وذلك قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
كذلك يحظر تداول المطلعين قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.المزيد من أخبار الإمارات
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