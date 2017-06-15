Arabian business
أسواق

أبوظبي للأوراق المالية: حظر تداول المطلعين اعتبارا من 16 يونيو

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أبوظبي للأوراق المالية: حظر تداول المطلعين اعتبارا من 16 يونيو

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء فترة حظر تداول المطلعين في السوق اعتبارا من 16 يونيو الجاري وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الاوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.

جاء اعلان السوق عن توقيت بدء فترة حظر تداول المطلعين بموجب تعميم أصدره سيف صياح المنصوري رئيس أول ادارة شؤون الشركات المدرجة اليوم ووزع على الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة العاملة في السوق والمستثمرين على أن تستمر فترة الحظر حتى افصاح الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من العام 2017.

وعلى صعيد متصل طلب السوق من جميع الشركات ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على الموقع الالكتروني فورا في حال حدوث اية تغييرات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتنص المادة 14 من النظام على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق وذلك قبل عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

كذلك يحظر تداول المطلعين قبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

ارتفاع عدد البنوك التي تسمح بملكية للأجانب الى 10 في سوق أبوظبي للأوراق المالية

"أبوظبي للأوراق المالية" يسجل "شعاع كابيتال" كثالث صانع للسوق

" أبوظبي للأوراق المالية " يحدد 16 آلية لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين

"ميناكورب" تفتتح مكاتب جديدة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

تعليقات

المزيد في أسواق

بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها للبيع في بورصة دبي للطاقة

أداء إيجابي للأسواق الإماراتية وسهم إعمار يواصل الصعود

"اعمار" يقفز مجددا ويكسب أسواق المال الاماراتية 4 مليارات درهم

4451 مرشحاً يتقدمون لامتحان #المحلل_المالي المعتمد في المنطقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السحور وصلاة الفجر أنقذا عشرات في حريق برج لندن

بالصور : تعرف على أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »