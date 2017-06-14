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أسواق

بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها للبيع في بورصة دبي للطاقة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها للبيع في بورصة دبي للطاقة

قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها النفطية للبيع في بورصة دبي للطاقة وهو ما يجعل الشركة المملوكة للدولة أول شركة تبيع نفطا من خارج الشرق الأوسط على منصة التداول.

وأضافت المصادر، وفقا لرويترز،  أن بتروناس تخطط لطرح شحنات من خامها النفطي كيمانيس الشهر القادم للتحميل في سبتمبر أيلول.

وأشارت وثائق بورصة دبي للطاقة، التي تم تحديثها في يونيو حزيران ونشرت على الموقع الإلكتروني للبورصة، إلى أن بتكو الذراع التجارية لبتروناس تتطلع إلى بيع خام كيمانيس على منصة دبي لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الأحجام أو الموعد.

ولم ترد بتروناس أو بورصة دبي للطاقة على أسئلة بخصوص هذا الموضوع.

يأتي هذا التحرك وسط ارتفاع إنتاج خام كيمانيس حيث من المتوقع أن تزيد شحنات تحميل أغسطس آب إلى 12 شحنة حجم كل منها 600 ألف برميل لتسجل مستوى قياسيا

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