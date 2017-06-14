بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها للبيع في بورصة دبي للطاقة

قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن بتروناس الماليزية بصدد طرح أحد خاماتها النفطية للبيع في بورصة دبي للطاقة وهو ما يجعل الشركة المملوكة للدولة أول شركة تبيع نفطا من خارج الشرق الأوسط على منصة التداول.

وأضافت المصادر، وفقا لرويترز، أن بتروناس تخطط لطرح شحنات من خامها النفطي كيمانيس الشهر القادم للتحميل في سبتمبر أيلول.

وأشارت وثائق بورصة دبي للطاقة، التي تم تحديثها في يونيو حزيران ونشرت على الموقع الإلكتروني للبورصة، إلى أن بتكو الذراع التجارية لبتروناس تتطلع إلى بيع خام كيمانيس على منصة دبي لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الأحجام أو الموعد.