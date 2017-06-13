أداء إيجابي للأسواق الإماراتية وسهم إعمار يواصل الصعود

تواصل الأداء الإيجابي في أسواق المال الإماراتية لليوم الثاني على التوالي، وسط ارتفاع وتيرة عمليات الشراء المؤسسية على أسهم القطاع العقاري التي عززت من مكاسبها بقيادة سهم إعمار الذي قفز الى 7.91 درهم في طريقه على ما يبدو لاختراق حاجز 8 دراهم خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لمعطيات التحليل الفني.

ومع تواصل النشاط الكبير على سهم إعمار فقد حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي ودبي الماليين مكاسب تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم وذلك بحسب الارقام الرسمية التي صدرت في ختام التعاملات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان المؤشر العام لسوق تبوظبي للاوراق المالية ارتفع بنسبة 0.58% بالغا 4537 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.43% مغلقا عند 3441 نقطة مقارنة مع اليوم السابق.