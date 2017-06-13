أداء إيجابي للأسواق الإماراتية وسهم إعمار يواصل الصعود

تواصل الأداء الإيجابي في أسواق المال الإماراتية لليوم الثاني على التوالي، وسط ارتفاع وتيرة عمليات الشراء المؤسسية على أسهم القطاع العقاري التي عززت من مكاسبها بقيادة سهم إعمار الذي قفز الى 7.91 درهم في طريقه على ما يبدو لاختراق حاجز 8 دراهم خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لمعطيات التحليل الفني.
ومع تواصل النشاط الكبير على سهم إعمار فقد حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي ودبي الماليين مكاسب تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم وذلك بحسب الارقام الرسمية التي صدرت في ختام التعاملات.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان المؤشر العام لسوق تبوظبي للاوراق المالية ارتفع بنسبة 0.58% بالغا 4537 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.43% مغلقا عند 3441 نقطة مقارنة مع اليوم السابق.
وتكرر نفس سيناريوم جلسة الأمس ،حيث استفادت غالبية أسهم القطاع العقاري من تواصل النشاط على سهم اعمار، وارتفع سهم داماك الى 2.98 درهم وكذلك الاتحاد العقارية الى 0.938 درهم ،وفي سوق العاصمة صع سهم الدار الى 2.41 درهم بالاضافة لسهم رأس الخيمة العقارية المغلق عند 68 فلسا.
وتوقع وسطاء في السوق استمرار النشاط على الاسهم الثقيلة في السوقين خلال الفترةالقادمة خاصة بعدما اصبح سهم اعمار يتمتع بقوة كبيرة وبات بإمكانه كسر حاجز 8 دراهم للمرة الأولى منذ اكثر من عام ،مشرين الى شهية التداول سجلت تحسنا منذ بداية الأسبوع وهي أشارة ايجابية يمكنها المساعدة في تواصل النشاط.
وفي اطار الحيدث عن شهية التداول فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 880 مليون درهم في ما تجاوز عدد الاسهم المتداولة مليار سهم نفذت من خلال 7457 صفقة.
واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت أسهم 39 شركة على ارتفاع من اجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها اليوم، وفي المقابل انخفضت أسعار اسهم 15 شركة وحافظت أسهم 10 على مستوياتها السابقة.المزيد من أخبار الإمارات
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