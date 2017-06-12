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"اعمار" يقفز مجددا ويكسب أسواق المال الاماراتية 4 مليارات درهم

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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"اعمار" يقفز مجددا ويكسب أسواق المال الاماراتية 4 مليارات درهم

عاد سهم اعمار للقفز مجددا بالغا مستوى 7.83 درهم للمرة الأولى منذ أكثر من عام ،في خطوة وصفها البعض بأنها تأتي استمرارا لتأثر سهم الشركة بالخبر الذي اصدر في وقت سابق من الإسبوع الماضي ويتعلق بطرح جزء من وحدة التطوير العقاري للإكتتاب العام خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 4 مليارات درهم وفقا لما يظهر التحليل اليومي للتعاملات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، في ظل النشاط الكبير الذي شهده سهم اعمار فقد انعكس ذلك ايجابيا على عدد من اسهم القطاع العقاري وارتفع سهم داماك الى 2.97 درهم وتبعه في ذات الاتجاه سهم الاتحاد العقارية الى 0.926 درهم ،اما في سوق ابوظبي للاوراق المالية فقد صعد سهم الدار الى 2.35 درهم واشراق الى 1.07 درهم.

وقال وسطاء في السوق إن عودة النشاط القوي الى سهم اعمار كان متوقعا بعد الهدوء الذي سيطر عليه عقب صعوده الى مستويات عالية ،مؤكدين أن توجه الجزء الأكبر من السيولة نحو أسهم القطاع العقاري ليس بالأمر المستغرب في ظل المكاسب الجيدة التي حققتها في الأيام الأخيرة بقيادة سهم اعمار.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي اغلق على مكاسب بنسبة 1.16% عند 3427 نقطة في حين اغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.28% عند 4511 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تحسنا كبيرا في شهية التداول وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 800 مليون درهم و وصل عدد الاسهم المتداولة 738 مليون سهم نفذت من خلال 5717 صفقة.

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