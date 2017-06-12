"اعمار" يقفز مجددا ويكسب أسواق المال الاماراتية 4 مليارات درهم

عاد سهم اعمار للقفز مجددا بالغا مستوى 7.83 درهم للمرة الأولى منذ أكثر من عام ،في خطوة وصفها البعض بأنها تأتي استمرارا لتأثر سهم الشركة بالخبر الذي اصدر في وقت سابق من الإسبوع الماضي ويتعلق بطرح جزء من وحدة التطوير العقاري للإكتتاب العام خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 4 مليارات درهم وفقا لما يظهر التحليل اليومي للتعاملات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، في ظل النشاط الكبير الذي شهده سهم اعمار فقد انعكس ذلك ايجابيا على عدد من اسهم القطاع العقاري وارتفع سهم داماك الى 2.97 درهم وتبعه في ذات الاتجاه سهم الاتحاد العقارية الى 0.926 درهم ،اما في سوق ابوظبي للاوراق المالية فقد صعد سهم الدار الى 2.35 درهم واشراق الى 1.07 درهم.