أسواق المال الإماراتية تربح 8 مليارات درهم مع بداية تعاملات يونيو

بدأت أسواق المال الإماراتية على نشاط في اليوم الأول من تعاملات شهر يونيو وذلك بدعم من قطاعي البنوك والعقار على وجه التحديد، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 8 مليارات درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وارتفع المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.16% بالغا مستوى 4478 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3351 نقطة بنمو نسبته 0.37% مقارنة مع جلسة الأمس.

وقال وسطاء في السوق، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن التوقعات السابقة ببدء تحسن الأسهم كانت صائبة حيث يلاحظ تنفيذ عمليات شراء على العديد من الأسهم في جميع القطاعات ..مشيرين الى أن شركات الادراج المزدوج في سوق دبي المالي تشهد عمليات تجميع عليها بعد انخفاضها الى مستويات مغرية للشراء في الايام الماضية.

وكان لافتا للنظر التحسن الكبير الذي سجله القطاع العقاري المدرج في السوقين بقيادة سهم اعمار المرتفع الى مستوى 7.18 درهم وتبعه في نفس الإتجاه سهم اعمار مولز الى 2.55 درهم بزيادة تجاوزت نسبتها 2% كما صعد سهم الاتحاد العقارية الى 0.925 درهم ،أما في سوق العاصمة فقد قاد سهم بنك أبوظبي الأول النشاط صاعدا الى 10.70 درهم وكذلك بنك أبوظبي التجاري الى 7.35 درهم واشراق ايضا الى 1.06 درهم .

وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 527 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 475 مليون سهم نفذت من خلال 6831 صفقة.

واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في الأسواق بعدما نجحت أسهم 43 شركة بالإغلاق على ربحية مقابل انخفاض في أسعار أسهم 15 شركة ومحافظة أسهم 5 شركات على مستوياتها السابقة.