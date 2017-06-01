Arabian business
أسواق

أسواق المال الإماراتية تربح 8 مليارات درهم مع بداية تعاملات يونيو

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أسواق المال الإماراتية تربح 8 مليارات درهم مع بداية تعاملات يونيو

بدأت أسواق المال الإماراتية على نشاط في اليوم الأول من تعاملات شهر يونيو وذلك بدعم من قطاعي البنوك والعقار على وجه التحديد، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 8 مليارات درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وارتفع المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.16% بالغا مستوى 4478 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3351 نقطة بنمو نسبته 0.37% مقارنة مع جلسة الأمس.

وقال وسطاء في السوق، وفق وكالة أنباء الإمارات،  إن التوقعات السابقة ببدء تحسن الأسهم كانت صائبة حيث يلاحظ تنفيذ عمليات شراء على العديد من الأسهم في جميع القطاعات ..مشيرين الى أن شركات الادراج المزدوج في سوق دبي المالي تشهد عمليات تجميع عليها بعد انخفاضها الى مستويات مغرية للشراء في الايام الماضية.

وكان لافتا للنظر التحسن الكبير الذي سجله القطاع العقاري المدرج في السوقين بقيادة سهم اعمار المرتفع الى مستوى 7.18 درهم وتبعه في نفس الإتجاه سهم اعمار مولز الى 2.55 درهم بزيادة تجاوزت نسبتها 2% كما صعد سهم الاتحاد العقارية الى 0.925 درهم ،أما في سوق العاصمة فقد قاد سهم بنك أبوظبي الأول النشاط صاعدا الى 10.70 درهم وكذلك بنك أبوظبي التجاري الى 7.35 درهم واشراق ايضا الى 1.06 درهم .

وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 527 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 475 مليون سهم نفذت من خلال 6831 صفقة.

واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشات العرض في الأسواق بعدما نجحت أسهم 43 شركة بالإغلاق على ربحية مقابل انخفاض في أسعار أسهم 15 شركة ومحافظة أسهم 5 شركات على مستوياتها السابقة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

25.6 مليار عدد الأسهم الحرة في 18 بنكا وطنيا مدرجة بالأسواق المالية الاماراتية

عودة التماسك الى أسواق المال الإماراتية بقيادة أسهم البنوك

الحذر يسيطر على أسواق المال الإماراتية مع بداية الإسبوع

الإمارات تحدد إجراءات إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال

تعليقات

المزيد في أسواق

سهم أمازون دوت كوم يتخطى حاجز 1000 دولار

ارتفاع معظم بورصات الخليج وقطر تتراجع تحت ضغط أزدان

بورصات الخليج تغلق متباينة والسعودية ودبي تتعافيان

"دبي المالي" ينجز توزيع 12.6 مليار درهم من أرباح الشركات المدرجة لديه

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أسواق المال الإماراتية تربح 8 مليارات درهم مع بداية تعاملات يونيو

الإمارات تطلق مشروع المنصة الوطنية للتطوع للمواطنين والمقيمين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »