بورصة قطر تصعد قبل اجتماع القاهرة والبورصة السعودية تواصل الهبوط

ارتفعت بورصة قطر يوم الأربعاء مع استعداد وزراء خارجية أربع دول عربية للاجتماع لبحث فرض عقوبات على الدوحة، وفقا لرويترز.

وانتهت المهلة المحددة لامتثال قطر لقائمة مطالب للدول الأربع مساء الثلاثاء. وقدمت الدوحة ردها على تلك المطالب إلى الكويت، التي تلعب دور الوسيط، والتي لم تكشف عن محتوى الرد.

ولم تظهر قطر أي علامة على الإذعان لمطالب رئيسية وهو ما يزيد احتمال أن تفرض عليها الدول الأربع المزيد من العقوبات. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أي خطوات جديدة، مثل سحب الودائع من البنوك القطرية، ستكون مؤثرة بالنظر إلى الموارد المالية الضخمة لدى الدوحة.