تراجع حاد للبورصة السعودية وأداء ضعيف لمعظم أسواق الأسهم

هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء مع تضرر الأسهم السعودية من موجة كبيرة لجني الأرباح بينما تراجعت بورصة قطر قبيل انتهاء مهلة بشأن أزمة دبلوماسية مع دول عربية أخرى، وفقا لرويترز.

وفي أواخر يونيو حزيران، وقبل عطلة عيد الفطر التي استمرت أسبوعا، صعدت البورصة السعودية بقوة بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع سوق ناشئة وفي أعقاب ترقية الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسعى للاصلاح الاقتصادي، إلى منصب ولي العهد في المملكة.

لكن كثيرين من مديري الصناديق يرون أن الأسهم السعودية قريبة من قيمها الكاملة وهو مايفتح الباب أمام جني الأرباح. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.6 بالمئة في تعاملات هزيلة مسجلا أكبر انخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتسارعت المبيعات قرب نهاية الجلسة.