بورصة قطر تتعافى مدعومة بمشتريات من صناديق أجنبية والسعودية ترتفع

تعافت بورصة قطر يوم الإثنين مدعومة بمشتريات من صناديق أجنبية بعد تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لمطالب من أربع دول عربية يومين إلى مساء الثلاثاء. وارتفعت البورصة السعودية بدعم من أسهم البتروكيماويات، وفقا لرويترز.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 بالمئة في تعاملات متواضعة بعدما تراجع 2.3 بالمئة يوم الأحد. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهما قطرية أكثر مما باعت للجلسة الثالثة على التوالي لكن بفارق كبير هذه المرة إذ أنها شكلت نحو خمسي حجم التداول في السوق.

وزاد سهم بنك الدوحة، المدرج على قائمة مؤشري إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة وإف.تي.إس.إي روسيل للأسواق الناشئة، 3.3 بالمئة. وقفز سهم أريد للاتصالات، وهي مدرجة أيضا في المؤشرين، 5.8 بالمئة.