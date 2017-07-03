بورصة قطر تتعافى مدعومة بمشتريات من صناديق أجنبية والسعودية ترتفع

تعافت بورصة قطر يوم الإثنين مدعومة بمشتريات من صناديق أجنبية بعد تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للامتثال لمطالب من أربع دول عربية يومين إلى مساء الثلاثاء. وارتفعت البورصة السعودية بدعم من أسهم البتروكيماويات، وفقا لرويترز.
وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 بالمئة في تعاملات متواضعة بعدما تراجع 2.3 بالمئة يوم الأحد. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهما قطرية أكثر مما باعت للجلسة الثالثة على التوالي لكن بفارق كبير هذه المرة إذ أنها شكلت نحو خمسي حجم التداول في السوق.
وزاد سهم بنك الدوحة، المدرج على قائمة مؤشري إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة وإف.تي.إس.إي روسيل للأسواق الناشئة، 3.3 بالمئة. وقفز سهم أريد للاتصالات، وهي مدرجة أيضا في المؤشرين، 5.8 بالمئة.
وباعت صناديق محلية وخليجية أسهما قطرية أكثر مما اشترت يوم الاثنين.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة. وكانت الأسهم التي يفضلها المتعاملون الأفراد في الأجل القصير الأكثر نشاطا مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.3 بالمئة وسهم داماك للتطوير العقاري 7.5 بالمئة.
وفي أبوظبي، قفز سهم دانة غاز 6.1 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما قالت الشركة إنها حددت موعدا جديدا لاتصال هاتفي مع المساهمين في صكوك بقيمة 700 مليون دولار يوم الخميس. وأرجأت دانة اتصالا سابقا قائلة إن تقريرا إعلاميا أساء توصيف الحدث.
ورغم ذلك، ضغطت أسهم لبنوك قيادية على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي أغلق منخفضا 0.7 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 2.4 بالمئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 21 شهرا.
وهبط سهم المراعي لمنتجات الألبان 1.5 بالمئة بفعل مبيعات لجني للأرباح بينما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 3.0 بالمئة.
وحققت أسهم البتروكيماويات أداء قويا مع اقتراب خام النفط القياسي العالمي مزيج برنت من 50 دولارا للبرميل. وارتفع سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 2. بالمئة مسجلا أفضل أداء في القطاع.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 بالمئة مع تراجع سهم عامر جروب للتطوير العقاري 2.6 بالمئة.المزيد من أخبار الإمارات
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