صعود 4 بورصات عربية وتراجع 5 في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية، في نهاية تداولات اليوم الأحد، وسط غياب للمحفزات وتراجع ملحوظ في السيولة، مع عزوف المستثمرين بسبب العطلات الصيفية، وفقا وكالة الأناضول.

وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة "الرواد" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "هناك تراجع ملحوظ في سيولة الأسواق العربية، خصوصاً مع استمرار بعض المستثمرين في عطلات عيد الفطر والعطلات الصيفية.. نعتقد أن الأداء بشكل عام سيكون إيجابياً في يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف صابر، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "أيضاً استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية، ما يزال يسبب حالة من الارتباك لدى المستثمرين مع ترقبهم لظهور بوادر انفراج الأزمة، التي استمرت أكثر من 3 أسابيع".