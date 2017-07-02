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أسواق

صعود 4 بورصات عربية وتراجع 5 في أولى جلسات الأسبوع

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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صعود 4 بورصات عربية وتراجع 5 في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية، في نهاية تداولات اليوم الأحد، وسط غياب للمحفزات وتراجع ملحوظ في السيولة، مع عزوف المستثمرين بسبب العطلات الصيفية، وفقا وكالة الأناضول.

وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة "الرواد" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "هناك تراجع ملحوظ في سيولة الأسواق العربية، خصوصاً مع استمرار بعض المستثمرين في عطلات عيد الفطر والعطلات الصيفية.. نعتقد أن الأداء بشكل عام سيكون إيجابياً في يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف صابر، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "أيضاً استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية، ما يزال يسبب حالة من الارتباك لدى المستثمرين مع ترقبهم لظهور بوادر انفراج الأزمة، التي استمرت أكثر من 3 أسابيع".

وتوقع صابر، استمرار تأثر الأسواق بتراجع أسعار النفط خصوصاً بعد انخفاضها الحاد في النصف الأول وخلال يونيو/ حزيران الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب في يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 0.8 بالمائة، إلى 47.92 دولاراً للبرميل، وفق حسابات أجرتها "الأناضول".

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 4.9 بالمائة، لتغلق عند 46.04 دولاراً للبرميل.

وجاءت بورصة قطر في مقدمة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.31 بالمائة إلى 8822 نقطة، مع تراجع أسهم "ودام" و"المستثمرين" و"قطر الإسلامي" و"مزايا" و"فودافون" بنسب بين 8.5 بالمائة و5.4 بالمائة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 2.22 بالمائة إلى 6612 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.11 بالمائة إلى 398 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 0.55 بالمائة إلى 915.13 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.26 بالمائة إلى 3383 نقطة، مع انخفاض أسهم "إعمار مولز" بنسبة 1.98 بالمائة و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.6 بالمائة و"إعمار العقارية" بنحو 0.39 بالمائة.

بينما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.41 بالمائة إلى 4443 نقطة، مستمداً الدعم من أسهم "إشراق العقارية" مع صعودها بنسبة 10.47 بالمائة و"دانة غاز" رابحاً نحو 3.13 بالمائة.

وبنسبة محدودة، تراجعت بورصة الأردن بنحو 0.08 بالمائة إلى 2165 نقطة، إثر انخفاض أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.28 بالمائة، يتصدرها سهم "العربية للفنادق" و"جوبترول" بنحو 4.13 بالمائة و0.62 بالمائة.

وتذيلت بورصة مسقط القائمة، بانخفاض قدره 0.03 بالمائة إلى 5116 نقطة مع هبوط ثلاثة أسهم فقط وهي "العنقاء للطاقة" و"البنك الوطني" و"بنك مسقط" بنسب قدرها 1.69 بالمائة و1.41 بالمائة و0.53 بالمائة على الترتيب.

في المقابل، جاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.82 بالمائة إلى 7486 نقطة بدعم النشاط على أسهم المصارف والمواد الأساسية والطاقة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.71 بالمائة، إلى 1319 نقطة بدعم ارتفاع سهم "المصرف الخليجي" و"ألمنيوم البحرين" و"جي أف اتش" بنحو 9.89 بالمائة و7.46 بالمائة و1.69 بالمائة على التوالي.

وصعدت بورصة مصر بنسبة 0.68 بالمائة، مقتربة من حاجز 13500 نقطة لتغلق عند 13487 نقطة وسط عمليات شرائية للأجانب قابلها ضغوط بيعية للمصريين والعرب.

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